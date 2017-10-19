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    «Виторгана — в первые леди»: пользователи соцсетей высмеяли идею Собчак стать президентом РФ

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    • Фото: Кимерлинг Максим / ТАСС
    «Виторгана — в первые леди»: пользователи соцсетей высмеяли идею Собчак стать президентом РФ

    «Виторгана — в первые леди»: пользователи соцсетей высмеяли идею Собчак стать президентом РФ

    «Виторгана — в первые леди»: пользователи соцсетей высмеяли идею Собчак стать президентом РФ
  • Фото: Кимерлинг Максим / ТАСС

    • В соцсетях активно обсуждают информацию о том, что телеведущая Ксения Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.

    После того, как в среду Ксения Собчак объявила о решении принять участие в президентских выборах 2018 года «потому, что она знаменита и популярна», в соцсетях разразилась настоящая буря. Пользователи размещают фотожабы, демотиваторы, сатирические опросы и сотни ехидных комментариев.

    Даже поклонники светской львицы неоднозначно отнеслись к ее решению, радуясь, впрочем, что их кумир будет чаще появляться на экранах телевизоров. Не обошлось и без шпилек в адрес семьи «будущего президента Собчак».










    Эксперт всего и вся Юрий Лоза прокомментировал решение Собчак: «Представьте, что Собчак станет президентом. При любых по…

    Опубликовано НТВ 18 октября 2017 г.








    А вот политики отнеслись к идее Ксении Собчак гораздо более сдержанно. Так, например, лидер КПРФ призвал не превращать избирательную кампанию «в посмешище и трагикомедию». При этом Геннадий Зюганов напомнил некоторые скандальные высказывания популярной телеведущей о России и россиянах.

    Депутаты, аналитики и социологи начали комментировать шансы Собчак на президентских выборах 2018 года, выразив уверенность, что российской телеведущей не грозит повторить успех Дональда Трампа. Информацию о решении Собчак принять участие в президентской гонке распространили и западные СМИ, называющие при этом Ксению «российской версией Пэрис Хилтон».

    смотретьСобчак объявила об участии в президентских выборах
    Собчак объявила об участии в президентских выборах
    Напомним, в среду Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться на главный пост в стране в 2018 году. Заявление об этом она опубликовала в соцсетях, на сайте своей президентской кампании, а также направила открытое письмо в прессу.

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