В соцсетях активно обсуждают информацию о том, что телеведущая Ксения Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.
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После того, как в среду Ксения Собчак объявила о решении принять участие в президентских выборах 2018 года «потому, что она знаменита и популярна», в соцсетях разразилась настоящая буря. Пользователи размещают фотожабы, демотиваторы, сатирические опросы и сотни ехидных комментариев.
Даже поклонники светской львицы неоднозначно отнеслись к ее решению, радуясь, впрочем, что их кумир будет чаще появляться на экранах телевизоров. Не обошлось и без шпилек в адрес семьи «будущего президента Собчак».
А вот политики отнеслись к идее Ксении Собчак гораздо более сдержанно. Так, например, лидер КПРФ призвал не превращать избирательную кампанию «в посмешище и трагикомедию». При этом Геннадий Зюганов напомнил некоторые скандальные высказывания популярной телеведущей о России и россиянах.
Депутаты, аналитики и социологи начали комментировать шансы Собчак на президентских выборах 2018 года, выразив уверенность, что российской телеведущей не грозит повторить успех Дональда Трампа. Информацию о решении Собчак принять участие в президентской гонке распространили и западные СМИ, называющие при этом Ксению «российской версией Пэрис Хилтон».
Напомним, в среду Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться на главный пост в стране в 2018 году. Заявление об этом она опубликовала в соцсетях, на сайте своей президентской кампании, а также направила открытое письмо в прессу.
Даже поклонники светской львицы неоднозначно отнеслись к ее решению, радуясь, впрочем, что их кумир будет чаще появляться на экранах телевизоров. Не обошлось и без шпилек в адрес семьи «будущего президента Собчак».
Виторгана — в первые леди 2018! pic.twitter.com/8mVHGK2427— crazy lazy (@crazyylazzy) 19 октября 2017 г.
Где настоящее место Ксении Собчак? (2018)— Лепра (@leprasorium) 18 октября 2017 г.
💰Собчак собирает деньги на президентскую кампанию. pic.twitter.com/yF618ABVrB— Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 18 октября 2017 г.
Эксперт всего и вся Юрий Лоза прокомментировал решение Собчак: «Представьте, что Собчак станет президентом. При любых по…Опубликовано НТВ 18 октября 2017 г.
СКОЛЬКО $$ТОИТ „ОТТЯНУТЬ ОДЕЯЛО“» НА СЕБЯ! pic.twitter.com/F2eqE1hluJ— MARIA LIUBOV (@MariaLiubov) 18 октября 2017 г.
Будущие президент и министр обороны . Собчак и Панин ✌🏻 pic.twitter.com/yZTQMEZgcN— SpartA (@mos777kva) 19 октября 2017 г.
А вот политики отнеслись к идее Ксении Собчак гораздо более сдержанно. Так, например, лидер КПРФ призвал не превращать избирательную кампанию «в посмешище и трагикомедию». При этом Геннадий Зюганов напомнил некоторые скандальные высказывания популярной телеведущей о России и россиянах.
Депутаты, аналитики и социологи начали комментировать шансы Собчак на президентских выборах 2018 года, выразив уверенность, что российской телеведущей не грозит повторить успех Дональда Трампа. Информацию о решении Собчак принять участие в президентской гонке распространили и западные СМИ, называющие при этом Ксению «российской версией Пэрис Хилтон».
Напомним, в среду Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться на главный пост в стране в 2018 году. Заявление об этом она опубликовала в соцсетях, на сайте своей президентской кампании, а также направила открытое письмо в прессу.
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