Собчак объявила об участии в президентских выборах

Ксения Собчак решила принять участие в выборах президента России в 2018 году.
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Объясняя свое решение, Собчак отметила, что, осознав все риски и невероятные сложности, пришла к выводу, что ее участие в выборах может быть шагом на пути к необходимым преобразованиям.
Ксения Собчак: «Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям».
В письме, направленном в газету «Ведомости», Собчак отметила, что видит себя как «глашатая претензий» и «кандидата „Против всех“».
Ксения Собчак: «Я знаменита и даже популярна, пусть и не как политик, но если выборы предоставляют трибуну, то необходимо, чтобы человека за ней слышали. Важно, чтобы человек, который за нее попал, не боялся бы говорить и умел бы это делать».
Собчак подчеркивает, что находится вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям и не связана партийной или групповой дисциплиной, но выступает против тотального воровства и появление «настоящей политики» в стране.
Также Собчак опубликовала заявление на сайте своей президентской кампании.
Между тем Дмитрий Песков отметил, что Ксения Собчак полностью отвечает требованиям Конституции, предъявляемым к кандидатам в президенты.
При этом он в интервью телеканалу «Дождь» назвал Собчак очень талантливым человеком, подчеркнув, что ей еще предстоит набраться опыта в политике.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Ксения — очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта…Она достаточно образована, и, я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, то ей, безусловно, там придется с нуля набираться опыта. Политика абсолютно отличается от журналистики, это совсем иная субстанция».
Ксения Собчак: «Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям».
В письме, направленном в газету «Ведомости», Собчак отметила, что видит себя как «глашатая претензий» и «кандидата „Против всех“».
Ксения Собчак: «Я знаменита и даже популярна, пусть и не как политик, но если выборы предоставляют трибуну, то необходимо, чтобы человека за ней слышали. Важно, чтобы человек, который за нее попал, не боялся бы говорить и умел бы это делать».
Собчак подчеркивает, что находится вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям и не связана партийной или групповой дисциплиной, но выступает против тотального воровства и появление «настоящей политики» в стране.
Также Собчак опубликовала заявление на сайте своей президентской кампании.
Между тем Дмитрий Песков отметил, что Ксения Собчак полностью отвечает требованиям Конституции, предъявляемым к кандидатам в президенты.
При этом он в интервью телеканалу «Дождь» назвал Собчак очень талантливым человеком, подчеркнув, что ей еще предстоит набраться опыта в политике.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Ксения — очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта…Она достаточно образована, и, я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, то ей, безусловно, там придется с нуля набираться опыта. Политика абсолютно отличается от журналистики, это совсем иная субстанция».
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