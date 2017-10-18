Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    Собчак объявила об участии в президентских выборах. Собчак Ксения, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСобчак объявила об участии в президентских выборах

    Собчак объявила об участии в президентских выборах

    49 комментариев
    • Фото: sobchakprotivvseh.ru
    Собчак объявила об участии в президентских выборах

    Собчак объявила об участии в президентских выборах

    Собчак объявила об участии в президентских выборах
    • Фото: sobchakprotivvseh.ru

      • Ксения Собчак решила принять участие в выборах президента России в 2018 году.

      Объясняя свое решение, Собчак отметила, что, осознав все риски и невероятные сложности, пришла к выводу, что ее участие в выборах может быть шагом на пути к необходимым преобразованиям.

      Ксения Собчак: «Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям».

      В письме, направленном в газету «Ведомости», Собчак отметила, что видит себя как «глашатая претензий» и «кандидата „Против всех“».

      Ксения Собчак: «Я знаменита и даже популярна, пусть и не как политик, но если выборы предоставляют трибуну, то необходимо, чтобы человека за ней слышали. Важно, чтобы человек, который за нее попал, не боялся бы говорить и умел бы это делать».

      Собчак подчеркивает, что находится вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям и не связана партийной или групповой дисциплиной, но выступает против тотального воровства и появление «настоящей политики» в стране.

      Также Собчак опубликовала заявление на сайте своей президентской кампании.

      Между тем Дмитрий Песков отметил, что Ксения Собчак полностью отвечает требованиям Конституции, предъявляемым к кандидатам в президенты.

      При этом он в интервью телеканалу «Дождь» назвал Собчак очень талантливым человеком, подчеркнув, что ей еще предстоит набраться опыта в политике.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Ксения — очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта…Она достаточно образована, и, я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, то ей, безусловно, там придется с нуля набираться опыта. Политика абсолютно отличается от журналистики, это совсем иная субстанция».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru