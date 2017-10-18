Депутаты, аналитики и социологи оценили шансы Собчак на президентских выборах

Эксперты считают, что у Ксении Собчак нет шансов на успех на выборах президента России.
Так, депутат Анатолий Аксаков отметил, что светская львица сможет набрать не более 2% голосов. При этом народный избранник заявил, что участие Собчак добавит выборам эпатажа и колорита.
Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку: «В перспективы ее я, конечно, не верю. Думаю, что это добавит колорита, но с точки зрения перспектив, отношусь скептически. Эпатажность может, конечно, какую-то миссию выполнить. Допускаю, что она наберет 1–2% голосов максимум в пределах статистической погрешности».
Согласен с депутатом и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По мнению политолога, результате выше 2% будет для Собчак успехом.
Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Если она получит результат выше 2%, это уже будет успех. Надо смотреть, кого зарегистрируют. Понятно, она не обгонит ни Зюганова, ни Жириновского, остальное — посмотрим».
Не отнеслись серьезно к решению Собчак пойти на выборы и в Социологическом институте РАН. Там заявили, что телеведущая не сможет повторить достижение Дональда Трампа.
Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического института РАН: «Честно говоря, серьезно я к этому относиться не могу. Она все-таки как политик себя не зарекомендовала, а скорее как шоумен. Я считаю, что она очень талантливый человек, но участь Трампа ей не грозит».
Аналитики же говорят, что Собчак вряд ли сможет сыграть значительную роль во время выборов. По их мнению, шансы телеведущей на успех не превышают и 10%, передает РИА Новости.
Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ: «Она серьезную роль сыграть не может. Пока результат немыслим даже в 10% на данный момент, чисто технически».
Напомним, ранее сегодня Ксения Собчак объявила о решении принять участие в президентских выборах 2018 года. Она подчеркнула, что несколько месяцев обдумывала свое выдвижение и пришла к выводу, что ее участие может быть шагом на пути к необходимым преобразованиям.
Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку: «В перспективы ее я, конечно, не верю. Думаю, что это добавит колорита, но с точки зрения перспектив, отношусь скептически. Эпатажность может, конечно, какую-то миссию выполнить. Допускаю, что она наберет 1–2% голосов максимум в пределах статистической погрешности».
Согласен с депутатом и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По мнению политолога, результате выше 2% будет для Собчак успехом.
Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Если она получит результат выше 2%, это уже будет успех. Надо смотреть, кого зарегистрируют. Понятно, она не обгонит ни Зюганова, ни Жириновского, остальное — посмотрим».
Не отнеслись серьезно к решению Собчак пойти на выборы и в Социологическом институте РАН. Там заявили, что телеведущая не сможет повторить достижение Дональда Трампа.
Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического института РАН: «Честно говоря, серьезно я к этому относиться не могу. Она все-таки как политик себя не зарекомендовала, а скорее как шоумен. Я считаю, что она очень талантливый человек, но участь Трампа ей не грозит».
Аналитики же говорят, что Собчак вряд ли сможет сыграть значительную роль во время выборов. По их мнению, шансы телеведущей на успех не превышают и 10%, передает РИА Новости.
Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ: «Она серьезную роль сыграть не может. Пока результат немыслим даже в 10% на данный момент, чисто технически».
Напомним, ранее сегодня Ксения Собчак объявила о решении принять участие в президентских выборах 2018 года. Она подчеркнула, что несколько месяцев обдумывала свое выдвижение и пришла к выводу, что ее участие может быть шагом на пути к необходимым преобразованиям.
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