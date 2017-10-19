«Это опасно»: Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом

Владимир Жириновский забраковал кандидатуру Ксении Собчак на пост президента России.
Лидер ЛДПР указал на то, что телеведущая никогда не участвовала в выборах, подчеркнув, что управлять Россией должен маршал, а не сержант.
Владимир Жириновский: «Нужно работать на разных работах, нужно на выборах быть. Она на каких выборах была? Ни на каких и никогда, никто за нее не голосовал… Это опасно. Должны управлять специалисты».
Также политик выразил сомнение в том, что Собчак удастся собрать два миллиона подписей для выдвижения на пост президента, передает РИА Новости.
Владимир Жириновский: «Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела „Дом-2“, „Дом-3“. „Дом-4“, мамой уже стала, и так далее».
Напомним, накануне Ксения Собчак объявила, что намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. Это решение светской львицы вызвало настоящую бурю в соцсетях. Пользователи Интернета принялись размещать фотожабы, демотиваторы, сатирические опросы и сотни ехидных комментариев.
Между тем аналитики и социологи уже заявили, что Собчак на президентских выборах сможет набрать не более 2% голосов, и выразили уверенность в том, что российской телеведущей не грозит повторить успех Дональда Трампа.
Владимир Жириновский: «Нужно работать на разных работах, нужно на выборах быть. Она на каких выборах была? Ни на каких и никогда, никто за нее не голосовал… Это опасно. Должны управлять специалисты».
Также политик выразил сомнение в том, что Собчак удастся собрать два миллиона подписей для выдвижения на пост президента, передает РИА Новости.
Владимир Жириновский: «Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела „Дом-2“, „Дом-3“. „Дом-4“, мамой уже стала, и так далее».
Напомним, накануне Ксения Собчак объявила, что намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. Это решение светской львицы вызвало настоящую бурю в соцсетях. Пользователи Интернета принялись размещать фотожабы, демотиваторы, сатирические опросы и сотни ехидных комментариев.
Между тем аналитики и социологи уже заявили, что Собчак на президентских выборах сможет набрать не более 2% голосов, и выразили уверенность в том, что российской телеведущей не грозит повторить успех Дональда Трампа.
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