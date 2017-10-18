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    Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение участвовать в выборах

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    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение участвовать в выборах

    Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение участвовать в выборах

    Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение участвовать в выборах
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Ксения Собчак сообщила, что уже рассказала Владимиру Путину о своем решении участвовать в выборах и, по ее словам, президенту это не понравилось.

    По словам Собчак, о своих планах принять участие в выборах президента она рассказала Путину после интервью для фильма о ее отце Анатолии Собчаке, передает РИА Новости.

    Ксения Собчак: «Я за искрение и прозрачные отношения в политике. С Владимиром Владимировичем мою семью связывали большие отношения еще со времен Санкт-Петербурга, поэтому я посчитала правильным, что я приняла такое решение. Я сказала об этом после интервью… Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность. У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала, но вот он сказал вот эту одну фразу и далее спросил про здоровье моей мамы».

    Собчак отметила, что к тому моменту она уже была уверена, что хочет баллотироваться.

    Ксения Собчак: «На тот момент, когда я встретилась с Владимиром Владимировичем Путиным, у меня не было идеи — у меня уже было принято решение».

    Телеведущая добавила, что «не настолько близко» знает реакции Путина, поэтому не утверждает наверняка, что президент действительно не одобрил ее решение.

    смотретьСобчак объявила об участии в президентских выборах
    Собчак объявила об участии в президентских выборах
    Ранее в среду Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. Заявление об этом она опубликовала в соцсетях, на новом сайте своей президентской кампании, а также направила открытое письмо в газету «Ведомости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Ксения Собчак полностью отвечает требованиям Конституции, предъявляемым к кандидатам в президенты. При этом он сообщил ТАСС, что телеведущая не согласовывала свое решение с Кремлем.

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