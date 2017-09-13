Мединский попросил главу МВД обеспечить безопасность на показах «Матильды»

Министр культуры написал главе МВД письмо, в котором попросил обеспечить безопасность зрителей фильма «Матильда».
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с письмом, в котором попросил принять все необходимые меры для обеспечения безопасности на предстоящих показах фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Мединский рассчитывает, что МВД будет пресекать «любые противозаконные действия граждан и организаций, связанные с предстоящим показом фильма».
Премьера фильма «Матильда» назначена на 26 октября. Предпремьерный показ уже прошел на фестивале во Владивостоке, и тогда в кинотеатре дежурили полицейские.
В среду Мединский опубликовал на сайте Минкульта заявление, в котором осудил действия противников фильма и призвал правоохранительные органы «пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся „активистов“ с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».
Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили в МВД и ФСБ запросы о проверке на экстремизм организаций «Христианское государство» и «Сорок сороков», от которых исходили угрозы режиссеру Учителю, его адвокату Добрынину, а также кинопрокатчикам. В среду руководство новосибирской сети кинотеатров сообщило о получении письма с угрозами и требованиями отменить показ скандального фильма Алексея Учителя «Матильда».
Премьера фильма «Матильда» назначена на 26 октября. Предпремьерный показ уже прошел на фестивале во Владивостоке, и тогда в кинотеатре дежурили полицейские.
В среду Мединский опубликовал на сайте Минкульта заявление, в котором осудил действия противников фильма и призвал правоохранительные органы «пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся „активистов“ с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».
Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили в МВД и ФСБ запросы о проверке на экстремизм организаций «Христианское государство» и «Сорок сороков», от которых исходили угрозы режиссеру Учителю, его адвокату Добрынину, а также кинопрокатчикам. В среду руководство новосибирской сети кинотеатров сообщило о получении письма с угрозами и требованиями отменить показ скандального фильма Алексея Учителя «Матильда».
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