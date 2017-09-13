В Госдуме попросили ФСБ проверить противников «Матильды» на экстремизм

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина попросили полицию и ФСБ проверить организации, распространяющие угрозы в связи с показом фильма «Матильда».
Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили в МВД и ФСБ запросы о проверке на экстремизм организаций «Христианское государство» и «Сорок сороков» в связи с угрозами из-за показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат режиссера Константин Добрынин.
По словам адвоката, в обращении депутаты также потребовали объяснений, почему личности людей, угрожавших режиссеру, его адвокату, а также оказывавших давление на сети кинотеатров, до сих пор не установлены.
В запросе отмечается, что организация «Христианское государство Святая Русь», позиционирующая себя как православная, открыто угрожает зрителям, деятелям искусства и даже руководителям государства.
Из текста запроса: «На данный момент приходится констатировать, что в обстановке необъяснимого бездействия силовых ведомств, религиозные экстремисты и пособничающие им антиобщественные радикальные элементы от угроз и запугивания перешли к методам ранее обещанного в их декларациях прямого террора».
Ранее министр культуры Владимир Мединский призвал правоохранительные органы «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся „активистов“».
В среду руководство новосибирской сети кинотеатров сообщило о получении письма с угрозами от неких православных активистов. Они требуют отменить показ скандального фильма Алексея Учителя «Матильда».
Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. У офиса адвоката режиссера сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Правозащитник подал заявление в прокуратуру, чтобы там проверили несколько религиозных движений, и нанял охрану. Ранее неизвестные пытались также сжечь и студию самого Учителя. В РПЦ назвали хулиганов-поджигателей «псевдорелигиозными радикалами» и категорически осудили.
Предпоказ «Матильды» на днях был отменен в Москве, но прошел во Владивостоке, при этом зрителей охраняли полицейские. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма».
По словам адвоката, в обращении депутаты также потребовали объяснений, почему личности людей, угрожавших режиссеру, его адвокату, а также оказывавших давление на сети кинотеатров, до сих пор не установлены.
В запросе отмечается, что организация «Христианское государство Святая Русь», позиционирующая себя как православная, открыто угрожает зрителям, деятелям искусства и даже руководителям государства.
Из текста запроса: «На данный момент приходится констатировать, что в обстановке необъяснимого бездействия силовых ведомств, религиозные экстремисты и пособничающие им антиобщественные радикальные элементы от угроз и запугивания перешли к методам ранее обещанного в их декларациях прямого террора».
Ранее министр культуры Владимир Мединский призвал правоохранительные органы «жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся „активистов“».
В среду руководство новосибирской сети кинотеатров сообщило о получении письма с угрозами от неких православных активистов. Они требуют отменить показ скандального фильма Алексея Учителя «Матильда».
Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. У офиса адвоката режиссера сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Правозащитник подал заявление в прокуратуру, чтобы там проверили несколько религиозных движений, и нанял охрану. Ранее неизвестные пытались также сжечь и студию самого Учителя. В РПЦ назвали хулиганов-поджигателей «псевдорелигиозными радикалами» и категорически осудили.
Предпоказ «Матильды» на днях был отменен в Москве, но прошел во Владивостоке, при этом зрителей охраняли полицейские. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма».
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