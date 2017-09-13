Сибирская сеть кинотеатров пожаловалась на угрозы противников «Матильды»

Крупная сибирская сеть кинотеатров «Артсайнс синема дистрибьюшн» получила письмо с угрозами
из-за показа фильма Алексея Учителя «Матильда», но не намерена отказываться от планов по демонстрации этой картины.
В новосибирской сети кинотеатров сообщили, что письмо с угрозами в адрес руководства написали некие православные активисты. Они требуют отменить показ скандального фильма Алексея Учителя «Матильда».
В «Артсайнс синема» заявили, что не собираются отменять показы, но намерены привлечь к охране правопорядка полицию.
Дмитрий Ким, директор по рекламе сети: «Мы предупредим полицию об этом письме и продолжаем работать дальше. На каком основании мы должны снимать фильм? Никаких оснований нет. Есть просто какая-то группа граждан, которым не нравится фильм, но их никто не заставляет его смотреть. Тем более что никто его еще не видел, однако делают вывод, что он плохой. Но если есть угроза безопасности зрителей, мы должны принять все меры».
В сети кинотеатров также отметили, что если они «по непонятным причинам» не будут показывать картину, на которую получено прокатное удостоверение, то будут оштрафованы.
Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. У офиса адвоката режиссера сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Правозащитник подал заявление в прокуратуру, чтобы там проверили несколько религиозных движений, и нанял охрану. Ранее неизвестные пытались также сжечь и студию самого Учителя. В РПЦ назвали хулиганов-поджигателей «псевдорелигиозными радикалами» и категорически осудили.
Предпоказ «Матильды» на днях был отменен в Москве, но прошел во Владивостоке, при этом зрителей охраняли полицейские. И наконец глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма».
В «Артсайнс синема» заявили, что не собираются отменять показы, но намерены привлечь к охране правопорядка полицию.
Дмитрий Ким, директор по рекламе сети: «Мы предупредим полицию об этом письме и продолжаем работать дальше. На каком основании мы должны снимать фильм? Никаких оснований нет. Есть просто какая-то группа граждан, которым не нравится фильм, но их никто не заставляет его смотреть. Тем более что никто его еще не видел, однако делают вывод, что он плохой. Но если есть угроза безопасности зрителей, мы должны принять все меры».
В сети кинотеатров также отметили, что если они «по непонятным причинам» не будут показывать картину, на которую получено прокатное удостоверение, то будут оштрафованы.
Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. У офиса адвоката режиссера сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Правозащитник подал заявление в прокуратуру, чтобы там проверили несколько религиозных движений, и нанял охрану. Ранее неизвестные пытались также сжечь и студию самого Учителя. В РПЦ назвали хулиганов-поджигателей «псевдорелигиозными радикалами» и категорически осудили.
Предпоказ «Матильды» на днях был отменен в Москве, но прошел во Владивостоке, при этом зрителей охраняли полицейские. И наконец глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма».
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