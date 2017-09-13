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  • 13.09, 14:22

    Мединский назвал цензурой и беззаконием угрозы кинотеатрам из-за «Матильды»

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    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
    Мединский назвал цензурой и беззаконием угрозы кинотеатрам <nobr>из-за</nobr> «Матильды»

    Мединский назвал цензурой и беззаконием угрозы кинотеатрам из-за «Матильды»

    Мединский назвал цензурой и беззаконием угрозы кинотеатрам <nobr>из-за</nobr> «Матильды»
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

    • Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал сообщения о давлении на кинотеатры из-за показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

    Любые попытки давления на кинотеатры — не что иное, как беззаконие и цензура, которая запрещена Конституцией РФ, заявил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский в связи с ситуацией вокруг фильма «Матильда». Текст с заявлением опубликован на сайте Минкульта.

    Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с „Матильдой“ нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной».

    Более того, министр сказал, что посмотрел фильм и не увидел в нем ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии. И обратил внимание правоохранительных органов на агрессивные действия тех, кто считает, что фильм кого-то оскорбляет.

    Владимир Мединский: «Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся „активистов“ с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».

    В среду руководство новосибирской сети кинотеатров заявило, что некие православные активисты прислали им письмо с угрозами из-за того, что сеть планирует показать «Матильду». В киносети заявили, что не собираются отменять показы, но намерены привлечь полицию, чтобы обеспечить безопасность зрителей.

    Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. Ранее у офиса адвоката режиссера сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Он подал заявление в прокуратуру, чтобы там проверили несколько религиозных движений, и нанял охрану. А до этого неизвестные пытались также сжечь и студию самого Учителя. В РПЦ назвали хулиганов-поджигателей «псевдорелигиозными радикалами» и категорически осудили.

    Накануне Владимир Мединский заявлял, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма».

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    Первые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Предпоказ «Матильды» на днях был отменен в Москве, но прошел во Владивостоке, при этом зрителей охраняли полицейские.

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