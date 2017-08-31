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  • 31.08, 23:26

    По факту поджога студии режиссера Учителя возбуждено дело

    3 комментария

    По факту поджога студии режиссера Учителя возбуждено дело

    По факту поджога студии режиссера Учителя возбуждено дело

    Полиция решила возбудить уголовное дело по факту нападения неизвестных на здание, в котором находится студия режиссера Алексея Учителя.

    Поджигателям, забросавшим здание коктейлями Молотова, грозит ответственность по статье «Хулиганство».

    Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сейчас ведется розыск злоумышленников.

    Напомним, неизвестные в ночь на 31 августа кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в здание на Набережной Крюкова канала, где находятся студия «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. В результате фасад здания был поврежден. Серьезного пожара удалось избежать.

    смотретьИнтервью с Учителем: режиссер отмечает 66-летие в день рождения Матильды Кшесинской
    Интервью с Учителем: режиссер отмечает 66-летие в день рождения Матильды Кшесинской
    После нападения Учитель обратился к руководству ФСБ и МВД с просьбой защитить не только его, но и зрителей и кинотеатры, в которых будут показывать фильм «Матильда». При этом режиссер подчеркнул, что злоумышленники, напавшие на студию, пытались «сжечь его родной дом».

    Отметим, что ранее в прокуратуре сообщали, что уголовное дело может быть возбуждено против организации «Христианское государство — Святая Русь», активисты которой угрожали, что будут сжигать кинотеатры, в которых решат показывать фильм об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

    смотретьПоклонская отвергла предложение Учителя самой посмотреть «Матильду»
    Поклонская отвергла предложение Учителя самой посмотреть «Матильду»
    Также в прокуратуру обращалась главная противница «Матильды» — депутат Наталья Поклонская. Экс-прокурор Крыма утверждала, что образ будущего императора в ленте не может не оскорблять религиозные чувства. Между тем сам Учитель в интервью НТВ объяснил, что не считает запретной тему взаимоотношений будущего императора и балерины. Режиссер подчеркнул, что решил снять фильм о человеке, который выбирал между эмоциями и чувством долга.

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