Полиция возбудила дело после поджога машин у офиса адвоката Учителя

Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбуждено после возгорания двух автомобилей у офиса адвоката режиссера Учителя Константина Добрынина.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «По факту возгорания двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ».
Представитель МВД отметила, что уголовное дело возбуждено следственным управлением УВД по Центральному административному округу Москвы по результатам проверки.
Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин рассказал, что рано утром рядом с его офисом в Москве злоумышленники подожгли две машины, а после разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть».
Между тем депутат Госдумы и ярая противница творчества Учителя Наталья Поклонская призвала правоохранительные органы оценить ситуацию с поджогом машин «с учетом простого правила — кому это выгодно». По мнению Поклонской, инцидент у адвокатской конторы может быть провокацией сторонников «Матильды».
Напомним, что на прошлой неделе в Петербурге неизвестные кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. А в Екатеринбурге местный житель на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом.
Представитель МВД отметила, что уголовное дело возбуждено следственным управлением УВД по Центральному административному округу Москвы по результатам проверки.
Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин рассказал, что рано утром рядом с его офисом в Москве злоумышленники подожгли две машины, а после разбросали листовки с лозунгом «За Матильду гореть».
Между тем депутат Госдумы и ярая противница творчества Учителя Наталья Поклонская призвала правоохранительные органы оценить ситуацию с поджогом машин «с учетом простого правила — кому это выгодно». По мнению Поклонской, инцидент у адвокатской конторы может быть провокацией сторонников «Матильды».
Напомним, что на прошлой неделе в Петербурге неизвестные кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя. А в Екатеринбурге местный житель на УАЗе протаранил вход киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджег свою машину, груженную баллонами с газом.
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