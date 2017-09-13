Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о массовых лжеминированиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос по поводу ложных минирований зданий во многих регионах России.
В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию Песков заявил, что этот вопрос находится в компетенции спецслужб. «Это вопрос к нашим специальным службам», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Звонки о минировании различных учреждений по всей России стали поступать 10 сентября. В среду торговые центры, школы, вокзалы и административные здания эвакуировали в Чите, Улан-Удэ, Иркутстке, Томске, Кемерове, Петропавловске-Камчатском и Саратове. По данным на вторник, в 22 городах были эвакуированы в общей сложности 45 тысяч человек. Среди этих городов Владивосток, Красноярск, Омск, Челябинск, Норильск, Архангельск.
Те, кто принимал звонки, сообщают, что в трубку говорил механический мужской голос. В полиции установили, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины.
Ранее стало известно, что анонимные звонки о заложенном взрывном устройстве поступили сразу по нескольким адресам Москвы. Эвакуация началась на Казанском, Киевском и Ленинградском вокзалах, а также в МПМУ имени Сеченова. Также идет эвакуация посетителей четырех торговых центров: «Метрополиса», «Города», «Афимолла» и «Щелково».
До сих пор все звонки о минировании оказывались ложными.
Звонки о минировании различных учреждений по всей России стали поступать 10 сентября. В среду торговые центры, школы, вокзалы и административные здания эвакуировали в Чите, Улан-Удэ, Иркутстке, Томске, Кемерове, Петропавловске-Камчатском и Саратове. По данным на вторник, в 22 городах были эвакуированы в общей сложности 45 тысяч человек. Среди этих городов Владивосток, Красноярск, Омск, Челябинск, Норильск, Архангельск.
Те, кто принимал звонки, сообщают, что в трубку говорил механический мужской голос. В полиции установили, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины.
Ранее стало известно, что анонимные звонки о заложенном взрывном устройстве поступили сразу по нескольким адресам Москвы. Эвакуация началась на Казанском, Киевском и Ленинградском вокзалах, а также в МПМУ имени Сеченова. Также идет эвакуация посетителей четырех торговых центров: «Метрополиса», «Города», «Афимолла» и «Щелково».
До сих пор все звонки о минировании оказывались ложными.
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