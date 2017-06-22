Чем Москва может ответить Вашингтону на новые санкции: мнение экспертов

Россия продумывает ответ на новые санкции США и реагирует на активность натовских самолетов у балтийских границ страны. Какие у Москвы козыри в этом противостоянии?
В МИД РФ отменили переговоры с американской делегацией, назначенные на эту пятницу. Специально для этого в Россию должен был прилететь заместитель госсекретаря США Томас Шеннон. Но визит отменяется. Как сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, «диалог вряд ли получится».
На этих переговорах стороны должны были искать точки соприкосновения для компромиссов и сближения двух стран. Но в последние дни в Вашингтоне все делают наоборот. В понедельник истребитель сил западной коалиции, возглавляемой США, атаковал самолет правительственных войск Сирии.
В Москве на этот инцидент отреагировали жестко, сказав, что отныне каждый американский самолет в небе над Сирией будет считаться «воздушной целью». На следующий день произошли опасные провокации над Балтикой, когда российским ВВС пришлось поднимать в небо Су-27, чтобы перехватить самолеты-разведчики воздушных сил США, приближавшиеся к нашим границам.
В среду истребитель НАТО пытался приблизиться даже к самолету министра обороны России, следовавшему в Калининград, но послушался предупреждения наших ВКС и развернулся.
Последний, очень серьезный удар по нормализации отношений: расширенные американским Минфином антироссийские санкции. Их ввели против 19 физических лиц и 19 организаций.
И вот теперь ответная реакция. В Москве говорят, что отказ от переговоров с Шенноном, это лишь первый шаг. В Кремле сейчас прорабатывают варианты возможных ответных санкций. Эксперты уверены, что это могут быть вполне болевые для США меры. В частности, Россия может ограничить поставки американских товаров или ввести ограничения в банковской или финансовой сферах. Но самое эффективное, говорят специалисты, начать распродажу американских облигаций.
Константин Симонов, первый проректор Финансового университета: «Россия сегодня владеет американскими облигациями на 105 млрд долларов. Мы вполне можем активно продавать эти облигации. Тем самым их стоимость резко пойдет вниз, а мы можем использовать эти 105 миллиардов на нужды своей собственной экономики».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
На этих переговорах стороны должны были искать точки соприкосновения для компромиссов и сближения двух стран. Но в последние дни в Вашингтоне все делают наоборот. В понедельник истребитель сил западной коалиции, возглавляемой США, атаковал самолет правительственных войск Сирии.
В Москве на этот инцидент отреагировали жестко, сказав, что отныне каждый американский самолет в небе над Сирией будет считаться «воздушной целью». На следующий день произошли опасные провокации над Балтикой, когда российским ВВС пришлось поднимать в небо Су-27, чтобы перехватить самолеты-разведчики воздушных сил США, приближавшиеся к нашим границам.
В среду истребитель НАТО пытался приблизиться даже к самолету министра обороны России, следовавшему в Калининград, но послушался предупреждения наших ВКС и развернулся.
Последний, очень серьезный удар по нормализации отношений: расширенные американским Минфином антироссийские санкции. Их ввели против 19 физических лиц и 19 организаций.
И вот теперь ответная реакция. В Москве говорят, что отказ от переговоров с Шенноном, это лишь первый шаг. В Кремле сейчас прорабатывают варианты возможных ответных санкций. Эксперты уверены, что это могут быть вполне болевые для США меры. В частности, Россия может ограничить поставки американских товаров или ввести ограничения в банковской или финансовой сферах. Но самое эффективное, говорят специалисты, начать распродажу американских облигаций.
Константин Симонов, первый проректор Финансового университета: «Россия сегодня владеет американскими облигациями на 105 млрд долларов. Мы вполне можем активно продавать эти облигации. Тем самым их стоимость резко пойдет вниз, а мы можем использовать эти 105 миллиардов на нужды своей собственной экономики».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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