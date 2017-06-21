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  • 21.06, 20:56

    МИД РФ отменил переговоры с США из-за новых санкций

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    МИД РФ отменил переговоры с США из-за новых санкций

    МИД РФ отменил переговоры с США <nobr>из-за</nobr> новых санкций

    Россия отказалась продолжать двусторонние консультации с США о проблемах в двусторонних отношениях после расширения американских санкций.

    23 июня в Санкт-Петербурге должна была состояться встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. Однако теперь она не состоится, сообщил Рябков в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

    Сергей Рябков, МИД РФ: «После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность».

    Напомним, во вторник, 20 июня, Минфин США расширил антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под новые ограничения попали 38 физических лиц и огранизаций из России и Донбасса, в том числе байк-клуб «Ночные волки».

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