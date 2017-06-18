Штаб коалиции подтвердил информацию о сбитом сирийском Су-22

В штабе возглавляемой США коалиции подтвердили, что истребитель
F/A-18E сбил Су-22 сирийских ВВС, так как тот атаковал силы оппозиционных Сирийских демократических сил (СДС).
В штабе коалиции утверждают, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции. F/A-18E сил коалиции, сбив сирийский самолет, остановил продвижение армии САР к позициям СДС, передает РИА Новости.
Также в штабе коалиции заявили, что после атаки сирийских войск связались с Россией для деэскалации обстановки. В коалиции подчеркнули, что не хотят вступать в конфликт с силами САР и РФ, но союзников будут защищать.
CJTFOIR statement on the downing of a Syrian Su-22 pic.twitter.com/hTSPlWrx63— Adam Rawnsley (@arawnsley) 18 июня 2017 г.
Также в штабе коалиции заявили, что после атаки сирийских войск связались с Россией для деэскалации обстановки. В коалиции подчеркнули, что не хотят вступать в конфликт с силами САР и РФ, но союзников будут защищать.
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