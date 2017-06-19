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  • 19.06, 20:30
    Россия возьмет на прицел самолеты США и их союзников в Сирии. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россия возьмет на прицел самолеты США и их союзников в Сирии

    1 комментарий

    Россия возьмет на прицел самолеты США и их союзников в Сирии

    Россия возьмет на прицел самолеты США и их союзников в Сирии

      Минобороны России заявило, что прекращает военное сотрудничество с США в Сирии. Ведомство предупредило: теперь самолёты и беспилотники коалиции во главе с США, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут восприниматься как воздушные цели.

      Такое резкое заявление было сделано после того, как американский истребитель сбил самолет сирийских войск недалеко от города Ракка, неформальной столицы террористов. Москва считает это актом агрессии против Сирии. Сообщается, что сирийский СУ-22 разбомбил позиции террористов, но западные издания утверждают, что были разбомблены позиции США, которые также находятся в этом районе.

      Минобороны отрицает сообщение, что американцы прикрывали союзников и предупреждали россиян по каналу связи. Заявление о том, что Россия будет сбивать любые цели западнее Евфрата (а это большая часть территории Сирии), западные издания восприняли как выход из соглашения по деэскалации.

      Россия уже прерывала сотрудничество с США в Сирии, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ выпустить ракеты по авиабазе правительственных сил. Разница в том, что тогда Москва не делала столь угрожающих заявлений.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.

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