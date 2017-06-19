Минобороны РФ прекращает взаимодействие с Пентагоном по Сирии

В Минобороны РФ заявили, что с понедельника прекращают взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.
Этот решение принято после того, как американский истребитель сбил Су-22 сирийских ВВС. В Минобороны подчеркнули, что коалиционные силы не использовали существующий канал связи для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии. В связи с этим российское ведомство обвинило американское командование в сознательном несоблюдении меморандума.
Минобороны РФ: «Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии — циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием борьбы с терроризмом против законных вооруженных сил государства — члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией».
Также в Минобороны отметили, что в момент атаки в воздушном пространстве Сирии выполняли задачи российские самолеты, и потребовали «тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах», передает «Интерфакс».
Напомним, 18 июня американский истребитель F18A сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который принимали участие в антитеррористической операции в районе населенного пункта Эр-Расафе у города Ракка. Пилот катапультировался над районом, который контролируют боевики. Судьба летчика неизвестна.
Минобороны РФ: «Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии — циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием борьбы с терроризмом против законных вооруженных сил государства — члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически военной агрессией».
Также в Минобороны отметили, что в момент атаки в воздушном пространстве Сирии выполняли задачи российские самолеты, и потребовали «тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах», передает «Интерфакс».
Напомним, 18 июня американский истребитель F18A сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который принимали участие в антитеррористической операции в районе населенного пункта Эр-Расафе у города Ракка. Пилот катапультировался над районом, который контролируют боевики. Судьба летчика неизвестна.
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