Истребители НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу

Несколько истребителей НАТО сопроводили самолет Сергея Шойгу, возвращавшегося из Калининграда.
На этот раз истребители НАТО, летевшие над нейтральными водами Балтийского моря, не пытались приблизиться к самолету министра обороны, а предпочли оставаться на значительном расстоянии.
Самолет Шойгу эскортировали российские истребители-бомбардировщики Су-34, передает «Интерфакс».
попытался приблизиться натовский истребитель F-16. Однако Су-27, сопровождавший борт Шойгу, «показал» истребителю НАТО вооружение, качнув крыльями, и заставил его ретироваться.
Позднее в НАТО объяснили, что не знали, что министр обороны России был на борту самолета. При этом подчеркивалось, что истребитель Альянса все время находился на безопасном расстоянии.
Самолет Шойгу эскортировали российские истребители-бомбардировщики Су-34, передает «Интерфакс».
попытался приблизиться натовский истребитель F-16. Однако Су-27, сопровождавший борт Шойгу, «показал» истребителю НАТО вооружение, качнув крыльями, и заставил его ретироваться.
Позднее в НАТО объяснили, что не знали, что министр обороны России был на борту самолета. При этом подчеркивалось, что истребитель Альянса все время находился на безопасном расстоянии.
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