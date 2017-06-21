Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу

Натовский истребитель
F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики.
Как сообщает РИА Новости, самолеты НАТО попытались сопроводить борт Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Там Шойгу собирается провести заседание, посвященное безопасности на западном стратегическом направлении.
Самолет, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27. Один из этих истребителей встал между бортом Шойгу и пытавшимся приблизиться к нему натовским самолетом. Су-27 «показал» натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
Отметим, что это уже не первый подобный инцидент на этой неделе. Накануне в Минобороны РФ рассказали о перехвате американских самолетов-разведчиков над Балтикой.
Самолет, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27. Один из этих истребителей встал между бортом Шойгу и пытавшимся приблизиться к нему натовским самолетом. Су-27 «показал» натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
Отметим, что это уже не первый подобный инцидент на этой неделе. Накануне в Минобороны РФ рассказали о перехвате американских самолетов-разведчиков над Балтикой.
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