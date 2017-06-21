Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 13:21

    В Кремле санкции восприняли с сожалением, готовятся ответные меры

    комментировать

    В Кремле санкции восприняли с сожалением, готовятся ответные меры

    В Кремле санкции восприняли с сожалением, готовятся ответные меры

    Москва выразила сожаление, что США по-прежнему ставят на санкционную риторику.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Санкции восприняли с сожалением, сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины».

    В ответ на вопрос, ведется ли уже подготовка ответных мер, Песков напомнил, что заявление было сделано, и сейчас эксперты предлагают различные варианты.

    Во вторник США расширили антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с возвращением Крыма в состав РФ и вооруженным конфликтом в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является субъектом соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, так как не участвует во внутриукраинском конфликте.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru