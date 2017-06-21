В Кремле санкции восприняли с сожалением, готовятся ответные меры

Москва выразила сожаление, что США
по-прежнему ставят на санкционную риторику.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Санкции восприняли с сожалением, сожалением того, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины».
В ответ на вопрос, ведется ли уже подготовка ответных мер, Песков напомнил, что заявление было сделано, и сейчас эксперты предлагают различные варианты.
Во вторник США расширили антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с возвращением Крыма в состав РФ и вооруженным конфликтом в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является субъектом соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, так как не участвует во внутриукраинском конфликте.
В ответ на вопрос, ведется ли уже подготовка ответных мер, Песков напомнил, что заявление было сделано, и сейчас эксперты предлагают различные варианты.
Во вторник США расширили антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с возвращением Крыма в состав РФ и вооруженным конфликтом в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является субъектом соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, так как не участвует во внутриукраинском конфликте.
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