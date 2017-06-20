МИД РФ: Москва готовит ответные меры на санкции США

Москва начинает прорабатывать ответные меры на расширение антироссийских санкции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ: «Мы осуждаем столь безответственный подход к отношениям с Россией и в условиях Вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер».
Замглавы россиского МИД подчеркнул, что расширяя санкции против России США противоречат собственным декларируемым целям. В связи с этим Москва расценивает действия Вашингтона как попытку еще более затруднить «без того крайне сложный путь к улучшению отношений», добавил Рябков.
Сергей Рябков: «Приходится с сожалением и разочарованием констатировать, что практические действия нынешней администрации США все больше расходятся с ее же заявлениями, сигналами, намеками на желательность выстраивания более стабильных и близких к нормальным отношения с Россией».
При этом, по словам замминистра, очередное расширение санкций со стороны США не повлияет на позиции Москвы и не скажется на российских компаниях и гражданах, оказавшихся в санкционном списке.
США расширили санкции против России в связи с событиями на Украине. Под ограничения попали 38 лиц и организаций России и Донбасса. Среди них, в частности, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, а также член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробьев и Михаил Плисюк. В санкционный список также внесены байк-центр «Ночных волков» в Нижних Мневниках и фирма Concord Catering миллиардера Евгения Пригожина.
Кроме того, в списке — шесть российских банков, работающих в Крыму, а также около 20 структур, связанных с компанией «Транснефть». Сама компания находится под санкциями уже два года.
Замглавы россиского МИД подчеркнул, что расширяя санкции против России США противоречат собственным декларируемым целям. В связи с этим Москва расценивает действия Вашингтона как попытку еще более затруднить «без того крайне сложный путь к улучшению отношений», добавил Рябков.
Сергей Рябков: «Приходится с сожалением и разочарованием констатировать, что практические действия нынешней администрации США все больше расходятся с ее же заявлениями, сигналами, намеками на желательность выстраивания более стабильных и близких к нормальным отношения с Россией».
При этом, по словам замминистра, очередное расширение санкций со стороны США не повлияет на позиции Москвы и не скажется на российских компаниях и гражданах, оказавшихся в санкционном списке.
США расширили санкции против России в связи с событиями на Украине. Под ограничения попали 38 лиц и организаций России и Донбасса. Среди них, в частности, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, а также член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробьев и Михаил Плисюк. В санкционный список также внесены байк-центр «Ночных волков» в Нижних Мневниках и фирма Concord Catering миллиардера Евгения Пригожина.
Кроме того, в списке — шесть российских банков, работающих в Крыму, а также около 20 структур, связанных с компанией «Транснефть». Сама компания находится под санкциями уже два года.
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