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  • 20.06, 19:13

    США расширили «украинские» санкции против России

    8 комментариев

    США расширили «украинские» санкции против России

    США расширили «украинские» санкции против России

    США ввели новые против России в связи с событиями на Украине. Ограничениям подверглись 38 лиц и организаций России и Донбасса.

    В санкционном списке, опубликованном на сайте Минфина США, оказались, в частности, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, а также член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробьев и Михаил Плисюк.

    Под санкции также попали байк-центр «Ночных волков» в Нижних Мневниках и фирма Concord Catering миллиардера Евгения Пригожина, которого называют «личным поваром» Путина.

    Кроме того, в списке — шесть российских банков, работающих в Крыму, а также около 20 структур, связанных с компанией «Транснефть». Сама компания находится под санкциями уже два года.

    США и их союзники ввели целый ряд персональных и экономических санкций против России в 2014 году, после возвращения Крыма в РФ и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

    Отметим, что сегодня президент Украины Пётр Порошенко находится с визитом в США, где ожидает личной встречи с Дональдом Трампом. Ранее сегодня Порошенко заявил о «фантастической поддержке» Киева Вашингтоном.

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