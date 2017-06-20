США расширили «украинские» санкции против России

США ввели новые против России в связи с событиями на Украине. Ограничениям подверглись 38 лиц и организаций России и Донбасса.
В санкционном списке, опубликованном на сайте Минфина США, оказались, в частности, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, а также член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробьев и Михаил Плисюк.
Под санкции также попали байк-центр «Ночных волков» в Нижних Мневниках и фирма Concord Catering миллиардера Евгения Пригожина, которого называют «личным поваром» Путина.
Кроме того, в списке — шесть российских банков, работающих в Крыму, а также около 20 структур, связанных с компанией «Транснефть». Сама компания находится под санкциями уже два года.
США и их союзники ввели целый ряд персональных и экономических санкций против России в 2014 году, после возвращения Крыма в РФ и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Отметим, что сегодня президент Украины Пётр Порошенко находится с визитом в США, где ожидает личной встречи с Дональдом Трампом. Ранее сегодня Порошенко заявил о «фантастической поддержке» Киева Вашингтоном.
Под санкции также попали байк-центр «Ночных волков» в Нижних Мневниках и фирма Concord Catering миллиардера Евгения Пригожина, которого называют «личным поваром» Путина.
Кроме того, в списке — шесть российских банков, работающих в Крыму, а также около 20 структур, связанных с компанией «Транснефть». Сама компания находится под санкциями уже два года.
США и их союзники ввели целый ряд персональных и экономических санкций против России в 2014 году, после возвращения Крыма в РФ и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Отметим, что сегодня президент Украины Пётр Порошенко находится с визитом в США, где ожидает личной встречи с Дональдом Трампом. Ранее сегодня Порошенко заявил о «фантастической поддержке» Киева Вашингтоном.
Комментарии