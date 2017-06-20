Порошенко в Вашингтоне похвастался «фантастической» поддержкой со стороны США

Украинский президент заявил, что собирается провести очень много встреч во время рабочего визита в США.
Порошенко подчеркнул, что Украина пользуется «мощной и фантастической» поддержкой со стороны США.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (президента США). И мы имеем фантастическую программу».
Также украинский лидер назвал очень важным то, что он встретится с Дональдом Трампом раньше, чем Владимир Путин, и назвал «замечательным подарком» решение Сената США о введении новых антироссийских санкций.
Кроме того, Порошенко сообщил, что во время рабочего визита планирует провести переговоры в Белом доме, Госдепе, Пентагоне, а также министерствах торговли и энергетики, сообщили в пресс-службе президента Украины.
Напомним, Пётр Порошенко отправился в США накануне, 19 июня. Украинский лидер собирается встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом. К их беседе присоединится Дональд Трамп.
В Белом доме пока не уточняют, какие именно вопросы президент США намерен обсудить с Порошенко. В Киеве же сообщали, что на встрече президентов США и Украины будут обсуждаться минские договоренности, доступ в Крым международных наблюдателей, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (президента США). И мы имеем фантастическую программу».
Также украинский лидер назвал очень важным то, что он встретится с Дональдом Трампом раньше, чем Владимир Путин, и назвал «замечательным подарком» решение Сената США о введении новых антироссийских санкций.
Кроме того, Порошенко сообщил, что во время рабочего визита планирует провести переговоры в Белом доме, Госдепе, Пентагоне, а также министерствах торговли и энергетики, сообщили в пресс-службе президента Украины.
Напомним, Пётр Порошенко отправился в США накануне, 19 июня. Украинский лидер собирается встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом. К их беседе присоединится Дональд Трамп.
В Белом доме пока не уточняют, какие именно вопросы президент США намерен обсудить с Порошенко. В Киеве же сообщали, что на встрече президентов США и Украины будут обсуждаться минские договоренности, доступ в Крым международных наблюдателей, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
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