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  • 20.06, 22:14

    В Минобороны РФ сообщили о перехвате американских самолетов-разведчиков над Балтикой

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    В Минобороны РФ сообщили о перехвате американских самолетов-разведчиков над Балтикой

    В Минобороны РФ сообщили о перехвате американских <nobr>самолетов-разведчиков</nobr> над Балтикой

    В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с российским истребителем Су-27 и американским самолетом-разведчиком RC-135.

    Как отметили в оборонном ведомстве, российский истребитель перехватил американский самолет над нейтральными водами Балтийского моря. При этом RC-135 попытался сблизиться с Су-27, совершив провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр, а потом сопровождал самолет-разведчик до тех пор, пока он не изменил направление полета в сторону от границы РФ.

    При этом в Минобороны, подчеркнули, что всего через 10 минут в этой зоне появился еще один RC-135. Он также был перехвачен российским Су-27.

    За прошедшую неделю самолетами-разведчиками США и стран НАТО было совершено более полутора десятков полетов над Балтикой с разведывательными целями в непосредственной близости от границы РФ, отметили в военном ведомстве.

    Ранее сегодня западные СМИ сообщили об опасном сближении Су-27 и RC-135. Утверждалось, что российский самолет приблизился к американскому на полтора метра. При этом заявлялось, что Су-27 вел себя «провокационно» и летел «хаотично».

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