Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 17:43

    СМИ: российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика США

    комментировать

    СМИ: российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика США

    СМИ: российский <nobr>Су-27</nobr> пролетел в полутора метрах от <nobr>самолета-разведчика</nobr> США

    Американские СМИ заявили об опасном сближении российского истребителя Су-27 и разведывательного самолета RC-135 ВВС США.

    Инцидент произошел над Балтийским морем в понедельник, 19 июня. Как утверждает Fox News со ссылкой на источники, Су-27 пролетел в 1,5 метрах от американского самолета.

    По данным источника, истребитель был вооружен ракетами. При этом отмечается, что Су-27 вел себя «провокационно» и летел «хаотично».

    Официально информация об инциденте не подтверждена.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru