СМИ: российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика США

Американские СМИ заявили об опасном сближении российского истребителя
Су-27 и разведывательного самолета RC-135 ВВС США.
Инцидент произошел над Балтийским морем в понедельник, 19 июня. Как утверждает Fox News со ссылкой на источники, Су-27 пролетел в 1,5 метрах от американского самолета.
По данным источника, истребитель был вооружен ракетами. При этом отмечается, что Су-27 вел себя «провокационно» и летел «хаотично».
Официально информация об инциденте не подтверждена.
По данным источника, истребитель был вооружен ракетами. При этом отмечается, что Су-27 вел себя «провокационно» и летел «хаотично».
Официально информация об инциденте не подтверждена.
Комментарии