СМИ: убийца Вороненкова имел при себе удостоверение нацгвардии Украины

Украинские СМИ сообщают, что у предполагаемого убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова было найдено при себе несколько документов, включая удостоверение нацгвардии Украины.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, предполагаемый убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова имел при себе удостоверение нацгвардии Украины. Украинская пресса ссылается на источники в правоохранительных органах.
Из текста сообщения: «Киллер имел при себе документы, выданные частью №3057 нацгвардии Украины».
Ранее глава пресс-службы генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что у киллера обнаружено несколько удостоверений, и следствие проверяет их идентичность. Также сообщалось, что предполагаемый убийца Вороненкова мог быть участником военной операции в Донбассе.
В четверг днем экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. У выхода из отеля Premier Palace к экс-депутату подошел преступник и несколько раз выстрелил из пистолета ТТ. Охранник Вороненкова тоже получил ранения, но смог подстрелить нападавшего. Вороненков погиб, его охранник и киллер были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице. Личность киллера установлена. Это гражданин Украины 1988 года рождения, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве.
Украинские спецслужбы сразу сообщили, что речь идет о заказном убийстве. Однако потом начали звучать политические заявления. Порошенко и генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинили в преступлении Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления со стороны украинских властей абсурдными.
уехали на Украину и получили украинское гражданство. В России же Вороненкова объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы. Бизнесмен Отари Кобахидзе, признанный потерпевшим по делу Вороненкова, рассказал что экс-депутат планировал вернуться в Россию, признать свою вину и возместить ущерб в обмен на снисхождение со стороны правоохранительных органов.
Из текста сообщения: «Киллер имел при себе документы, выданные частью №3057 нацгвардии Украины».
Ранее глава пресс-службы генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что у киллера обнаружено несколько удостоверений, и следствие проверяет их идентичность. Также сообщалось, что предполагаемый убийца Вороненкова мог быть участником военной операции в Донбассе.
В четверг днем экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. У выхода из отеля Premier Palace к экс-депутату подошел преступник и несколько раз выстрелил из пистолета ТТ. Охранник Вороненкова тоже получил ранения, но смог подстрелить нападавшего. Вороненков погиб, его охранник и киллер были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице. Личность киллера установлена. Это гражданин Украины 1988 года рождения, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве.
Украинские спецслужбы сразу сообщили, что речь идет о заказном убийстве. Однако потом начали звучать политические заявления. Порошенко и генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинили в преступлении Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления со стороны украинских властей абсурдными.
уехали на Украину и получили украинское гражданство. В России же Вороненкова объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы. Бизнесмен Отари Кобахидзе, признанный потерпевшим по делу Вороненкова, рассказал что экс-депутат планировал вернуться в Россию, признать свою вину и возместить ущерб в обмен на снисхождение со стороны правоохранительных органов.
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