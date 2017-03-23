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  • 23.03, 16:37

    Песков назвал абсурдными заявления о российском следе в убийстве Вороненкова

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    Песков назвал абсурдными заявления о российском следе в убийстве Вороненкова

    Песков назвал абсурдными заявления о российском следе в убийстве Вороненкова

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в «пресловутом российском следе» в связи с убийством депутата Госдумы Вороненкова — абсурдны.

    Дмитрий Песков: «Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными».

    По мнению пресс-секретаря российского президента, произошедшее говорит о том, что украинская сторона не сумела обеспечить безопасность Вороненкова. В Москве надеются, что все причастные к этому убийству будут найдены и наказаны, добавил Песков.

    Денис Вороненков был убит сегодня днем из пистолета ТТ у отеля Premier Palace в центре Киева. Охранник бывшего депутата Госдумы получил ранения, но смог подстрелить нападавшего. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и предполагаемый киллер были доставлены в больницу. Сейчас они находятся под охранной.

    Президент Украины Пётр Порошенко назвал произошедшее «актом государственного терроризма со стороны России». Кроме того, украинский лидер связал убийство Вороненкова с сегодняшними взрывами на загоревшемся складе боеприпасов в Харьковской области. С антироссийскими заявлениями выступил и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он увидел причину случившегося в том, что Вороненков проходил свидетелем по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, а убийство назвал «показательной казнью».

    Отметим, что в конце прошлого года Вороненков и его жена Мария Максакова уехали в Киев и получили украинское гражданство. В России экс-депутат был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве. В СКР увидели в бегстве Вороненкова попытку скрыться от следствия.

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