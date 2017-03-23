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  • 23.03, 16:37

    Порошенко увидел «почерк российских спецслужб» в убийстве Вороненкова

    7 комментариев
    Порошенко увидел «почерк российских спецслужб» в убийстве Вороненкова

    Порошенко увидел «почерк российских спецслужб» в убийстве Вороненкова

    Порошенко увидел «почерк российских спецслужб» в убийстве Вороненкова
  • Фото: @KievVlast_Ukr /twitter.com

    • Пётр Порошенко обвинил Россию в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева.

    Украинский президент назвал произошедшее «актом государственного терроризма со стороны России».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб».

    При этом Порошенко, который провел совещание с сотрудниками силовых структур в связи с произошедшим, связал убийство бывшего депутата с сегодняшними взрывами на загоревшемся складе боеприпасов в Харьковской области, передает «112 Украина».

    С антироссийскими заявлениями выступил и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он обвинил в преступлении Россию, назвав убийство экс-депутата «показательной казнью».

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными «какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе», передает «Интерфакс». В Госдуме же заявили, что преступление является провокацией СБУ Украины.

    Напомним, сегодня днем киллер расстрелял Вороненкова из пистолета ТТ у отеля Premier Palace в центре Киева. Охранник бывшего депутата Госдумы был ранен, но смог подстрелить и нападавшего. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и предполагаемый киллер были доставлены в больницу. Сейчас подозреваемый находится под охранной.

    Отметим, что в конце прошлого года Вороненков и его жена Мария Максакова переехали на Украину и получили украинское гражданство. В России же экс-депутата объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

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