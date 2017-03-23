Расстрелявший экс-депутата Вороненкова киллер задержан и госпитализирован

Охранник смог ранить киллера, расстрелявшего бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева.
В настоящий момент злоумышленнику оказывают помощь в больнице. Киллер находится под охраной. Сведений о состоянии его здоровья пока нет.
Сегодня около 11:30 злоумышленник открыл огонь по Вороненкову, когда он выходил из отеля Premier Palace в центре украинской столицы. Охранник экс-депутата получил ранения, но смог подстрелить и нападавшего. Вороненков в результате нападения скончался.
В украинской полиции уже заявили, что убийство Вороненкова было заказным. А другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что Вороненков шел на встречу с ним.
Напомним, в конце прошлого года Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, перебрался на Украину и получил украинское гражданство. В России же его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, экс-депутат причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» в центре Москвы.
В СКР уже отметили, что уголовное дело будет прекращено в случае официального подтверждения смерти Вороненкова и согласия родственников, передает РИА Новости.
Сегодня около 11:30 злоумышленник открыл огонь по Вороненкову, когда он выходил из отеля Premier Palace в центре украинской столицы. Охранник экс-депутата получил ранения, но смог подстрелить и нападавшего. Вороненков в результате нападения скончался.
В украинской полиции уже заявили, что убийство Вороненкова было заказным. А другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что Вороненков шел на встречу с ним.
Денис Вороненков убит в 11–25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. …Опубликовано Ильей Пономаревым 23 марта 2017 г.
Напомним, в конце прошлого года Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, перебрался на Украину и получил украинское гражданство. В России же его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, экс-депутат причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» в центре Москвы.
В СКР уже отметили, что уголовное дело будет прекращено в случае официального подтверждения смерти Вороненкова и согласия родственников, передает РИА Новости.
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