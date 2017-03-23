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  • 23.03, 15:06

    Расстрелявший экс-депутата Вороненкова киллер задержан и госпитализирован

    14 комментариев
    Расстрелявший <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова киллер задержан и госпитализирован

    Расстрелявший экс-депутата Вороненкова киллер задержан и госпитализирован

    Расстрелявший <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова киллер задержан и госпитализирован
  • Фото: Alisa Berezutska /facebok.com

    • Охранник смог ранить киллера, расстрелявшего бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева.

    В настоящий момент злоумышленнику оказывают помощь в больнице. Киллер находится под охраной. Сведений о состоянии его здоровья пока нет.

    Сегодня около 11:30 злоумышленник открыл огонь по Вороненкову, когда он выходил из отеля Premier Palace в центре украинской столицы. Охранник экс-депутата получил ранения, но смог подстрелить и нападавшего. Вороненков в результате нападения скончался.

    В украинской полиции уже заявили, что убийство Вороненкова было заказным. А другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что Вороненков шел на встречу с ним.

    Денис Вороненков убит в 11–25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. …

    Опубликовано Ильей Пономаревым 23 марта 2017 г.


    Напомним, в конце прошлого года Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, перебрался на Украину и получил украинское гражданство. В России же его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, экс-депутат причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» в центре Москвы.

    В СКР уже отметили, что уголовное дело будет прекращено в случае официального подтверждения смерти Вороненкова и согласия родственников, передает РИА Новости.

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