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  • 03.03, 15:52

Бежавшего на Украину экс-депутата Вороненкова объявили в международный розыск

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Бежавшего на Украину экс-депутата Вороненкова объявили в международный розыск

Бежавшего на Украину <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова объявили в международный розыск

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в международный розыск в рамках дела о мошенничестве.

Об этом в ходе заседания Басманного суда Москвы заявил следователь. По словам представителя СК, достоверными сведениями о том, где сейчас находится Вороненков, российские правоохранители не располагают.

Кроме того, сыщик сообщил, что срок предварительного расследования по делу продлен до 24 апреля.

По словам следователя, экс-депутат руководил преступной группировкой, а также имел связи в правоохранительных органах и в криминальной среде. Находясь на свободе, считают в СК, Вороненков может предпринять попытки препятствовать следствию, передает «Интерфакс».

Напомним, в начале года стало известно, что Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, уехал на Украину и даже получил украинское гражданство. В середине февраля Следственный комитет объявил его в федеральный розыск.

Экс-депутат Госдумы обвиняется по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество». Как заявил глава СКР Александр Бастрыкин, Вороненков скрылся на Украине из-за страха перед уголовной ответственностью.

При этом сам Вороненков в интервью НТВ заявил, что уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.

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