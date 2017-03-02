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  • 02.03, 14:05

Бастрыкин объяснил, почему депутат Вороненков сбежал на Украину

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Бастрыкин объяснил, почему депутат Вороненков сбежал на Украину

Бастрыкин объяснил, почему депутат Вороненков сбежал на Украину

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков скрылся на Украине из-за страха перед уголовной ответственностью за мошенничество. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

На заседании коллегии ведомства в четверг Бастрыкин напомнил, что следователи дважды обращались в прокуратуру, когда Вороненков еще имел депутатский статус, передает «Интерфакс».

Александр Бастрыкин: «Два раза он проходил по организации мошеннических схем против предпринимателей. Он уехал потому, что мы должны были привлечь его к уголовной ответственности и, скорее всего, арестовали бы».

Бастрыкин добавил, что «он не дошел бы до того, чтобы делать такие заявления и принять гражданство Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности».

В начале 2017 года стало известно, что Вороненков со своей женой, певицей Марией Максаковой, уехал на Украину. Причем Вороненков даже получил украинское гражданство. В середине февраля Следственный комитет объявил его в федеральный розыск. Экс-депутат Госдумы обвиняется по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».

Сам Вороненков в интервью НТВ озвучил свой взгляд на причины побега. Он отметил, что уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.

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