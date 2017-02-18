Максакова и Вороненков объяснили свой побег на Украину: эксклюзив НТВ

История депутата Вороненкова стала напоминать даже не политический детектив, а лихо закрученный криминальный триллер. Произошло это, когда на сайте СК РФ появилось сообщение, что он объявлен в федеральный розыск. Эту новость многие сочли прямым доказательством того, что
экс-депутат сбежал на Украину. И, скорее всего, для того, чтобы спастись от уголовного преследования и ареста, которые ему светили.
Депутат Вороненков, чья налоговая декларация пестрит названиями люксовых автомобилей, не отправился на ПМЖ в какую-нибудь европейскую провинцию у моря и не махнул за океан по одной-единственной причине: власти любой цивилизованной страны, получив запрос от российских правоохранителей и рассмотрев его, почти наверняка вернули бы обвиняемого в крупном мошенничестве в Россию.
В действиях же украинских властей можно было не сомневаться — из одного желания досадить России они с рвением возьмут под крыло беглеца. Что в Киеве, кстати сказать, и сделали. Видимо, из благодарности к своим защитникам, экс-парламентарий в одночасье сменил политическую ориентацию. Из горячего патриота России он превратился в ярого оппозиционера.
Репортеру НТВ Марку Драницыну удалось связаться с беглецами и разузнать, как приняли на Украине новоиспеченных сограждан. А также узнал, что Денис Вороненков и его жена Мария Максакова еще готовы рассказать, лишь бы доказать: из России они якобы сбежали по политическим мотивам.
Денис Вороненков, экс-депутат Госдумы РФ: «Украина — это мой родной дом! Вот Киев я всегда любил, часто сюда приезжал. Москва для меня никогда не была родным городом. Он такой тяжелый город».
Кроме своей любви к Украине, глава семейства также с удовольствием дает показания против бывшего президента страны Виктора Януковича. Но с особым смаком крупнейшим госканалам страны он говорит о той самой «коварной руке Кремля», которая чуть ли не оплеухами заставляла его идти против совести и чести на протяжении всей депутатской карьеры.
Денис Вороненков: «Я бы был посажен в тюрьму по надуманным основаниям. Моя семья была бы уничтожена».
Вороненков и Максакова отказали всем российским телеканалам, но после долгих переговоров согласились на интервью для «Центрального телевидения». Мария Максакова изложила свою версию, почему они отправились именно на Украину.
Мария Максакова, экс-депутат Госдумы РФ: «Работать ему сложно будет, как вы говорите, в Италии или Америке, а на Украине как раз-таки, во-первых, схожее законодательство, во-вторых, язык, ментальность и многие вещи, которые дают здесь ему прекрасно продолжить как и юридическую, так и любую другую профессиональную деятельность, поэтому выбор страны был очевиден».
Также очевидно и то, что оба они ни теперь, ни в ближайшем будущем не вернутся в Россию.
Мария Максакова: «У меня растет сын, которому 10 месяцев. И, конечно, мы много времени проводим дома, муж и я, с семьей. Потом я готовлюсь к своим выступлениям, которые мне предстоят на Украине».
Впрочем, хоть карьерные перспективы своего мужа Мария Максакова и не озвучивает, о них, судя по его интервью украинским СМИ, волноваться не стоит.
Денис Вороненков: «На Украине есть дух свободы. И за этот дух можно многое отдать. И сейчас, если придется, я на защиту своей страны здесь готов встать».
Почти стихами беглый депутат Вороненков горячо клянется в верности новой стране и гневно проклинает старую. Хотя еще вчера он был совсем другим человеком. В марте 2014-го он проголосовал за воссоединение Крыма с РФ. Но теперь утверждает, что в голосовании якобы не участвовал.
Однако Депутат седьмого созыва ГД Александр Ющенко прекрасно помнит тот день голосования и своего коллегу Вороненкова, который сидел с ним в одном ряду.
Александр Ющенко, депутат Госдумы РФ: «Он был на этом голосовании. За него никто не голосовал. С одной стороны я сидел, с другой еще один человек, который бы не позволил себе нажать кнопку за другого человека».
Допустим, голосовать его заставила партийная дисциплина, но на своих страничках в соцсетях за язык же его никто не тянул? Но в 2014-м он восторженно писал «Крым — наш!» и «Да здравствует Новороссия!». Пожалуй, такому искусству перевоплощения позавидовал бы любой маститый актер.
Имя Вороненкова фигурировало в 2011 году в деле о захвате здания стоимостью 2 млн долларов у предпринимателя Отари Кобахидзе. На скамье подсудимых оказались все фигуранты мошеннической схемы, кроме самого Вороненкова.
Андрей Мурзиков, экс-полковник ФСБ: «Эти деньги он трансформировал в свое депутатство. Потому что избирательная кампания — это дорого».
Депутатский иммунитет, рассказывает экс-полковник, позволил Вороненкову уйти от преследования. И сейчас, когда срок мандата истек, Вороненкова объявили в федеральный розыск. Но, по словам Мурзикова, та история — лишь верхушка айсберга. Помимо этого, беглый чиновник занимался контрабандой дорогого оружия.
Между тем в Киеве Денис Вороненков рассказывает о своей невиновности и гонениях со стороны правоохранителей в России. И, судя по кивкам телеведущей в студии, украинцы охотно верят именно в эти рассказы. И это одна из причин, почему новой родиной супруги выбрали Украину, а не Германию, например, где у Марии Максаковой тоже есть гражданство.
В действиях же украинских властей можно было не сомневаться — из одного желания досадить России они с рвением возьмут под крыло беглеца. Что в Киеве, кстати сказать, и сделали. Видимо, из благодарности к своим защитникам, экс-парламентарий в одночасье сменил политическую ориентацию. Из горячего патриота России он превратился в ярого оппозиционера.
Репортеру НТВ Марку Драницыну удалось связаться с беглецами и разузнать, как приняли на Украине новоиспеченных сограждан. А также узнал, что Денис Вороненков и его жена Мария Максакова еще готовы рассказать, лишь бы доказать: из России они якобы сбежали по политическим мотивам.
Денис Вороненков, экс-депутат Госдумы РФ: «Украина — это мой родной дом! Вот Киев я всегда любил, часто сюда приезжал. Москва для меня никогда не была родным городом. Он такой тяжелый город».
Кроме своей любви к Украине, глава семейства также с удовольствием дает показания против бывшего президента страны Виктора Януковича. Но с особым смаком крупнейшим госканалам страны он говорит о той самой «коварной руке Кремля», которая чуть ли не оплеухами заставляла его идти против совести и чести на протяжении всей депутатской карьеры.
Денис Вороненков: «Я бы был посажен в тюрьму по надуманным основаниям. Моя семья была бы уничтожена».
Вороненков и Максакова отказали всем российским телеканалам, но после долгих переговоров согласились на интервью для «Центрального телевидения». Мария Максакова изложила свою версию, почему они отправились именно на Украину.
Мария Максакова, экс-депутат Госдумы РФ: «Работать ему сложно будет, как вы говорите, в Италии или Америке, а на Украине как раз-таки, во-первых, схожее законодательство, во-вторых, язык, ментальность и многие вещи, которые дают здесь ему прекрасно продолжить как и юридическую, так и любую другую профессиональную деятельность, поэтому выбор страны был очевиден».
Также очевидно и то, что оба они ни теперь, ни в ближайшем будущем не вернутся в Россию.
Мария Максакова: «У меня растет сын, которому 10 месяцев. И, конечно, мы много времени проводим дома, муж и я, с семьей. Потом я готовлюсь к своим выступлениям, которые мне предстоят на Украине».
Впрочем, хоть карьерные перспективы своего мужа Мария Максакова и не озвучивает, о них, судя по его интервью украинским СМИ, волноваться не стоит.
Денис Вороненков: «На Украине есть дух свободы. И за этот дух можно многое отдать. И сейчас, если придется, я на защиту своей страны здесь готов встать».
Почти стихами беглый депутат Вороненков горячо клянется в верности новой стране и гневно проклинает старую. Хотя еще вчера он был совсем другим человеком. В марте 2014-го он проголосовал за воссоединение Крыма с РФ. Но теперь утверждает, что в голосовании якобы не участвовал.
Однако Депутат седьмого созыва ГД Александр Ющенко прекрасно помнит тот день голосования и своего коллегу Вороненкова, который сидел с ним в одном ряду.
Александр Ющенко, депутат Госдумы РФ: «Он был на этом голосовании. За него никто не голосовал. С одной стороны я сидел, с другой еще один человек, который бы не позволил себе нажать кнопку за другого человека».
Допустим, голосовать его заставила партийная дисциплина, но на своих страничках в соцсетях за язык же его никто не тянул? Но в 2014-м он восторженно писал «Крым — наш!» и «Да здравствует Новороссия!». Пожалуй, такому искусству перевоплощения позавидовал бы любой маститый актер.
Имя Вороненкова фигурировало в 2011 году в деле о захвате здания стоимостью 2 млн долларов у предпринимателя Отари Кобахидзе. На скамье подсудимых оказались все фигуранты мошеннической схемы, кроме самого Вороненкова.
Андрей Мурзиков, экс-полковник ФСБ: «Эти деньги он трансформировал в свое депутатство. Потому что избирательная кампания — это дорого».
Депутатский иммунитет, рассказывает экс-полковник, позволил Вороненкову уйти от преследования. И сейчас, когда срок мандата истек, Вороненкова объявили в федеральный розыск. Но, по словам Мурзикова, та история — лишь верхушка айсберга. Помимо этого, беглый чиновник занимался контрабандой дорогого оружия.
Между тем в Киеве Денис Вороненков рассказывает о своей невиновности и гонениях со стороны правоохранителей в России. И, судя по кивкам телеведущей в студии, украинцы охотно верят именно в эти рассказы. И это одна из причин, почему новой родиной супруги выбрали Украину, а не Германию, например, где у Марии Максаковой тоже есть гражданство.
Комментарии