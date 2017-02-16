Марию Максакову исключили из «Единой России»

Президиум «Единой России» сегодня принял единогласное решение исключить бывшего депутата Госдумы Марию Максакову из партии.
Об этом заявил секретарь столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский, передает РИА Новости.
Андрей Метельский: «Сегодня состоялось заседание президиума московской городской организации партии „Единая Россия“, на котором было проведено совещание по поводу членства в партии Максаковой Марии Петровны. Единогласно Мария Петровна Максакова была исключена из членов партии „Единая Россия“ по причине нарушения закона „О политических партиях“ и по утере связи с городской партийной организацией и местной партийной организацией Тверского района Москвы».
Он уточнил, что Максакова нарушила законодательство, умолчав о наличии второго гражданства. Она сама призналась СМИ, что у нее есть второе гражданство — Германии, притом с рождения. В настоящее время депутат и знаменитая оперная певица, выступавшая в Гнесинке, предположительно, находится на Украине вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.
по обвинению в «Мошенничестве» и «Организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц». По некоторым данным, он намерен участвовать в качестве свидетеля в суде над экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Андрей Метельский: «Сегодня состоялось заседание президиума московской городской организации партии „Единая Россия“, на котором было проведено совещание по поводу членства в партии Максаковой Марии Петровны. Единогласно Мария Петровна Максакова была исключена из членов партии „Единая Россия“ по причине нарушения закона „О политических партиях“ и по утере связи с городской партийной организацией и местной партийной организацией Тверского района Москвы».
Он уточнил, что Максакова нарушила законодательство, умолчав о наличии второго гражданства. Она сама призналась СМИ, что у нее есть второе гражданство — Германии, притом с рождения. В настоящее время депутат и знаменитая оперная певица, выступавшая в Гнесинке, предположительно, находится на Украине вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.
по обвинению в «Мошенничестве» и «Организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц». По некоторым данным, он намерен участвовать в качестве свидетеля в суде над экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
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