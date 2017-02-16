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  • 16.02, 17:44

Марию Максакову исключили из «Единой России»

6 комментариев
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Марию Максакову исключили из «Единой России»

Марию Максакову исключили из «Единой России»

Марию Максакову исключили из «Единой России»
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Президиум «Единой России» сегодня принял единогласное решение исключить бывшего депутата Госдумы Марию Максакову из партии.

    Об этом заявил секретарь столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский, передает РИА Новости.

    Андрей Метельский: «Сегодня состоялось заседание президиума московской городской организации партии „Единая Россия“, на котором было проведено совещание по поводу членства в партии Максаковой Марии Петровны. Единогласно Мария Петровна Максакова была исключена из членов партии „Единая Россия“ по причине нарушения закона „О политических партиях“ и по утере связи с городской партийной организацией и местной партийной организацией Тверского района Москвы».

    Он уточнил, что Максакова нарушила законодательство, умолчав о наличии второго гражданства. Она сама призналась СМИ, что у нее есть второе гражданство — Германии, притом с рождения. В настоящее время депутат и знаменитая оперная певица, выступавшая в Гнесинке, предположительно, находится на Украине вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.

    Ее супруг объявлен в федеральный розыск по обвинению в «Мошенничестве» и «Организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц». По некоторым данным, он намерен участвовать в качестве свидетеля в суде над экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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