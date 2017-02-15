Бывший депутат Госдумы Вороненков объявлен в федеральный розыск

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По словам Петренко, в настоящее время следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».
Светлана Петренко: «По версии следствия, в период с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО „ТОМА“ Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу. Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова».
В результате преступных действий обвиняемых единственный учредитель ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. После этого Вороненков нашел покупателя и незаконно продал здание, чья рыночная стоимость составляла 127 млн рублей, за 20 миллионов. При этом от покупателя, которым стал предприниматель Виталий Качура, Вороненков получил свыше 1,2 млн долларов США.
Местонахождение Вороненкова в настоящий момент не установлено, однако, по некоторым данным, он вместе с семьей скрывается на Украине. Так, украинские СМИ ранее сообщали, что экс-депутат находится в Киеве. Помимо этого, сообщалось, что Вороненков в декабре 2016 года получил украинское гражданство.
Светлана Петренко: «По версии следствия, в период с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО „ТОМА“ Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу. Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова».
В результате преступных действий обвиняемых единственный учредитель ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. После этого Вороненков нашел покупателя и незаконно продал здание, чья рыночная стоимость составляла 127 млн рублей, за 20 миллионов. При этом от покупателя, которым стал предприниматель Виталий Качура, Вороненков получил свыше 1,2 млн долларов США.
Местонахождение Вороненкова в настоящий момент не установлено, однако, по некоторым данным, он вместе с семьей скрывается на Украине. Так, украинские СМИ ранее сообщали, что экс-депутат находится в Киеве. Помимо этого, сообщалось, что Вороненков в декабре 2016 года получил украинское гражданство.
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