Сбежавшая на Украину Максакова не получала уведомления об увольнении из Гнесинки

Бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, перехавшая на Украину вместе с мужем Денисом Вороненковым, заявила, что пока не получала официального уведомления об увольнении из Российской академии музыки имени Гнесиных.
В интервью «Коммерсант FM» Максакова рассказала, что информацию об увольнении из Российской академии музыки им. Гнесиных, которая ранее появилась в ряде СМИ, узнала от своих студентов. По словам Максаковой, формально ее могли уволить за прогулы.
Мария Максакова: «Я заявления не писала, узнала об этом от своих студентов. Руководитель академии имени Гнесиных променяла профессионализм на лояльность, но дети-то тут при чем? Я никаких препятствий для того, чтобы продолжать работать, не видела. Ко мне был лом желающих. Моя работа со студентами — это форма христианской добродетели, потому что деньги я всегда зарабатывала пением».
При этом Максакова заявила, что дело против ее мужа, экс-депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова, объявленного в федеральный розыск, «сфабриковано от первой до последней буквы». По ее словам, Вороненков не имеет никакого отношения к незаконному захвату и продаже здания в Москве, ни от кого не скрывается и находится в центре Киева.
в федеральный розыск. Экс-депутат Госдумы обвиняется по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».
По сообщениям СМИ, Вороненков получил украинское гражданство и скрывается в Киеве. В среду украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывший депутат дал показания по уголовному делу о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича.
Мария Максакова: «Я заявления не писала, узнала об этом от своих студентов. Руководитель академии имени Гнесиных променяла профессионализм на лояльность, но дети-то тут при чем? Я никаких препятствий для того, чтобы продолжать работать, не видела. Ко мне был лом желающих. Моя работа со студентами — это форма христианской добродетели, потому что деньги я всегда зарабатывала пением».
При этом Максакова заявила, что дело против ее мужа, экс-депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова, объявленного в федеральный розыск, «сфабриковано от первой до последней буквы». По ее словам, Вороненков не имеет никакого отношения к незаконному захвату и продаже здания в Москве, ни от кого не скрывается и находится в центре Киева.
в федеральный розыск. Экс-депутат Госдумы обвиняется по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».
По сообщениям СМИ, Вороненков получил украинское гражданство и скрывается в Киеве. В среду украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывший депутат дал показания по уголовному делу о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича.
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