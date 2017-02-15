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  • 16.02, 00:20

Сбежавшая на Украину Максакова не получала уведомления об увольнении из Гнесинки

26 комментариев
  • Фото: Шалгин Александр / ТАСС
Сбежавшая на Украину Максакова не получала уведомления об увольнении из Гнесинки

Сбежавшая на Украину Максакова не получала уведомления об увольнении из Гнесинки

Сбежавшая на Украину Максакова не получала уведомления об увольнении из Гнесинки
  • Фото: Шалгин Александр / ТАСС

    • Бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, перехавшая на Украину вместе с мужем Денисом Вороненковым, заявила, что пока не получала официального уведомления об увольнении из Российской академии музыки имени Гнесиных.

    В интервью «Коммерсант FM» Максакова рассказала, что информацию об увольнении из Российской академии музыки им. Гнесиных, которая ранее появилась в ряде СМИ, узнала от своих студентов. По словам Максаковой, формально ее могли уволить за прогулы.

    Мария Максакова: «Я заявления не писала, узнала об этом от своих студентов. Руководитель академии имени Гнесиных променяла профессионализм на лояльность, но дети-то тут при чем? Я никаких препятствий для того, чтобы продолжать работать, не видела. Ко мне был лом желающих. Моя работа со студентами — это форма христианской добродетели, потому что деньги я всегда зарабатывала пением».

    При этом Максакова заявила, что дело против ее мужа, экс-депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова, объявленного в федеральный розыск, «сфабриковано от первой до последней буквы». По ее словам, Вороненков не имеет никакого отношения к незаконному захвату и продаже здания в Москве, ни от кого не скрывается и находится в центре Киева.

    Ранее Следственный комитет России объявил Дениса Вороненкова, бежавшего на Украину, в федеральный розыск. Экс-депутат Госдумы обвиняется по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».

    По сообщениям СМИ, Вороненков получил украинское гражданство и скрывается в Киеве. В среду украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывший депутат дал показания по уголовному делу о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича.

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