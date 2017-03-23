В центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы Вороненкова

Стрельба произошла у отеля Premier Palace в центре украинской столицы.
Как сообщили в полиции, убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Рассматривается версия заказного убийства.
По данным правоохранителей, экс-депутат подвергся нападению, когда вместе с охранником выходил из гостиницы. В результате Вороненков был убит. Его охранник получил ранения, но смог открыть огонь и ранить нападавшего, передает «Украинская правда».
На место выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента уточняются.
Напомним, в феврале стало известно, что Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, уехал на Украину и получил украинское гражданство. В России же экс-депутата заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
По данным правоохранителей, экс-депутат подвергся нападению, когда вместе с охранником выходил из гостиницы. В результате Вороненков был убит. Его охранник получил ранения, но смог открыть огонь и ранить нападавшего, передает «Украинская правда».
На место выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента уточняются.
Попередньо чоловік між авто є вбивцею, його ще з ознаками життя забрала швидка. Він отримав пулю від охоронця жертви (на…Опубликовано Alisa Berezutska 23 марта 2017 г.
Напомним, в феврале стало известно, что Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, уехал на Украину и получил украинское гражданство. В России же экс-депутата заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
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