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  • 23.03, 15:06

    В центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы Вороненкова

    51 комментарий
    В центре Киева расстреляли <nobr>экс-депутата</nobr> Госдумы Вороненкова

    В центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы Вороненкова

    В центре Киева расстреляли <nobr>экс-депутата</nobr> Госдумы Вороненкова
  • Фото: 112.ua

    • Стрельба произошла у отеля Premier Palace в центре украинской столицы.

    Как сообщили в полиции, убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Рассматривается версия заказного убийства.

    По данным правоохранителей, экс-депутат подвергся нападению, когда вместе с охранником выходил из гостиницы. В результате Вороненков был убит. Его охранник получил ранения, но смог открыть огонь и ранить нападавшего, передает «Украинская правда».

    На место выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента уточняются.

    Попередньо чоловік між авто є вбивцею, його ще з ознаками життя забрала швидка. Він отримав пулю від охоронця жертви (на…

    Опубликовано Alisa Berezutska 23 марта 2017 г.


    Напомним, в феврале стало известно, что Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, уехал на Украину и получил украинское гражданство. В России же экс-депутата заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

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