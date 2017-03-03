Бежавшего на Украину депутата Вороненкова заочно арестовали

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого обвиняют в мошенничестве.
Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия, передает ТАСС.
Ранее в ходе сегодняшнего заседания представитель СК отметил, что, находясь на свободе, Вороненков может предпринять попытки препятствовать следствию, ведь экс-депутат имел связи в правоохранительных органах и криминальной среде.
В свою очередь адвокат Вороненкова заявил, что его клиент не признает вину, а обвинение считает незаконным и необоснованным. Представитель защиты уже заявил о намерении обжаловать заочный арест бывшего депутата.
уехал на Украину и получил украинское гражданство. В России Вороненкову были предъявлены обвинения по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».
А сегодня стало известно, что экс-депутат объявлен в международный розыск. Срок предварительного расследования по его делу продлен до 24 апреля.
Как отмечал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, Вороненков уехал на Украину из-за страха перед уголовной ответственностью. Сам же Вороненков в интервью НТВ заявил, что уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.
Ранее в ходе сегодняшнего заседания представитель СК отметил, что, находясь на свободе, Вороненков может предпринять попытки препятствовать следствию, ведь экс-депутат имел связи в правоохранительных органах и криминальной среде.
В свою очередь адвокат Вороненкова заявил, что его клиент не признает вину, а обвинение считает незаконным и необоснованным. Представитель защиты уже заявил о намерении обжаловать заочный арест бывшего депутата.
уехал на Украину и получил украинское гражданство. В России Вороненкову были предъявлены обвинения по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».
А сегодня стало известно, что экс-депутат объявлен в международный розыск. Срок предварительного расследования по его делу продлен до 24 апреля.
Как отмечал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, Вороненков уехал на Украину из-за страха перед уголовной ответственностью. Сам же Вороненков в интервью НТВ заявил, что уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.
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