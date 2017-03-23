Первое видео с места убийства Вороненкова в центре Киева

Очевидцы сняли видео на месте расстрела
экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре столицы Украины.
Стрельба произошла у отеля Premier Palace в Киеве. На кадрах видно, как на тротуаре лицом вверх лежит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Рядом, лицом вниз — его охранник. К раненому секьюрити подбегают люди, помогают ему встать и уводят.
Автор видео сообщает еще об одном человеке, который лежит в луже крови на тротуаре: «Он жив!» Очевидец просит, чтобы его осмотрели сотрудники оперативных служб.
В полиции Киева рассматривается версия заказного убийства. Киллер открыл по депутату и его охраннику огонь, когда те выходили из гостиницы. Раненый секьюрити также выстрелил и ранил убийцу. Нападавшего задержали, он в больнице.
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв сообщил в Facebook, что Денис Вороненков шел на встречу с ним.
Напомним, в феврале стало известно, что Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, уехал на Украину и получил украинское гражданство. В России же экс-депутата заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
Автор видео сообщает еще об одном человеке, который лежит в луже крови на тротуаре: «Он жив!» Очевидец просит, чтобы его осмотрели сотрудники оперативных служб.
В полиции Киева рассматривается версия заказного убийства. Киллер открыл по депутату и его охраннику огонь, когда те выходили из гостиницы. Раненый секьюрити также выстрелил и ранил убийцу. Нападавшего задержали, он в больнице.
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв сообщил в Facebook, что Денис Вороненков шел на встречу с ним.
Напомним, в феврале стало известно, что Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, уехал на Украину и получил украинское гражданство. В России же экс-депутата заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
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