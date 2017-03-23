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  • 23.03, 21:10

    Личность застрелившего Вороненкова киллера установлена

    3 комментария

    Личность застрелившего Вороненкова киллера установлена

    Личность застрелившего Вороненкова киллера установлена

    Злоумышленник, расстрелявший бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался гражданином Украины.

    Информацию о том, что киллер является украинцем, подтвердил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Сейчас документы киллера, которые были найдены в борсетке на месте преступления, проверяются.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», злоумышленник прибыл на место преступления на автомобиле Daewoo. В настоящий момент машину отслеживают.

    Отметим, что сам киллер дать показаний не успел. Он был ранен охранником Вороненкова, а позднее скончался в больнице. По данным СМИ, во время операции у злоумышленника 10 раз останавливалось сердце.

    Напомним, сегодня днем киллер расстрелял бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова у отеля Premier Palace в центре украинской столицы. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и нападавший были госпитализированы с ранениями.

    Изначально украинские правоохранители называли убийство Вороненкова заказным, но позднее Пётр Порошенко обвинил в преступлении Россию. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все заявления о «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.

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