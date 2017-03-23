Личность застрелившего Вороненкова киллера установлена

Злоумышленник, расстрелявший бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался гражданином Украины.
Информацию о том, что киллер является украинцем, подтвердил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Сейчас документы киллера, которые были найдены в борсетке на месте преступления, проверяются.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», злоумышленник прибыл на место преступления на автомобиле Daewoo. В настоящий момент машину отслеживают.
Отметим, что сам киллер дать показаний не успел. Он был ранен охранником Вороненкова, а позднее скончался в больнице. По данным СМИ, во время операции у злоумышленника 10 раз останавливалось сердце.
расстрелял бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова у отеля Premier Palace в центре украинской столицы. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и нападавший были госпитализированы с ранениями.
обвинил в преступлении Россию. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все заявления о «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.
Сейчас документы киллера, которые были найдены в борсетке на месте преступления, проверяются.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», злоумышленник прибыл на место преступления на автомобиле Daewoo. В настоящий момент машину отслеживают.
Отметим, что сам киллер дать показаний не успел. Он был ранен охранником Вороненкова, а позднее скончался в больнице. По данным СМИ, во время операции у злоумышленника 10 раз останавливалось сердце.
расстрелял бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова у отеля Premier Palace в центре украинской столицы. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и нападавший были госпитализированы с ранениями.
обвинил в преступлении Россию. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все заявления о «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.
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