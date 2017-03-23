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  • 23.03, 16:37

    Убивший экс-депутата Вороненкова киллер находится на грани смерти

    1 комментарий

    Убивший экс-депутата Вороненкова киллер находится на грани смерти

    Убивший <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова киллер находится на грани смерти

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что раненый охранник Дениса Вороненкова сотрудничает со следствием и дает показания. Киллер — в критическом состоянии.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийца Дениса Вороненкова находится на грани жизни и смерти. Киллер получил сквозное ранение в голову и находится в критическом состоянии.

    Уже известно, что у нападавшего при себе был документ гражданина Украины. Мужчина 1988 года рождения разыскивался днепровскими правоохранителями за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем, передает «Интерфакс».

    Охранник Вороненкова (он получил при перестрелке ранение в живот) жив и сотрудничает со следствием. Генпрокурор добавил, что секьюрити Вороненкова — профессиональный военный, он является действующим сотрудником спецслужб Украины и был приставлен к беглому российскому депутату, чтобы гарантировать его безопасность.

    Следствие же сообщает, что у убийства Вороненкова могло быть несколько мотивов. По мнению украинских спецслужб, это может быть связано с делом Януковича, либо в связи с контрабандой в РФ. Ранее Луценко назвал произошедшее в центре Киева — «показательной казнью Кремля». А президент Украины Пётр Порошенко — «актом государственного терроризма со стороны России».

    Измышления о «пресловутом российском следе» в Кремле назвали абсурдом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что случившееся говорит лишь о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность бывшего депутата Госдумы.

    В конце прошлого года Вороненков вместе с женой Марией Максаковой, перебрался на Украину и получил украинское гражданство. В России его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве. В СКР уже отметили, что уголовное дело будет прекращено в случае официального подтверждения смерти Вороненкова и согласия родственников.

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