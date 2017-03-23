Беременная Мария Максакова приехала на место убийства Вороненкова и упала в обморок

К отелю Premier Palace в центре Киева, где сегодня был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, приехала его жена Мария Максакова.
У здания гостиницы, где собралась толпа журналистов, беременная оперная дива упала в обморок, передает Газета.Ru. По данным Национальной полиции Украины, Воронекова убили из пистолета ТТ. Сообщается, что киллер сделал несколько выстрелов в сторону людей, выходивших из отеля Premier Palace. Об обстоятельствах преступления рассказал глава полиции Киева.
Андрей Крищенко, глава полиции Киева: «Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападавший еще ранил охранника, а также убил бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова».
находятся в больнице под охраной.
В прошлом году Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой уехал из России в Киев и вскоре получил украинское гражданство. Экс-депутат объяснил свое решение политическими причинами. В Следственном комитете увидели в бегстве Вороненкова попытку скрыться от следствия. Бывший парламентарий заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
Андрей Крищенко, глава полиции Киева: «Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападавший еще ранил охранника, а также убил бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова».
находятся в больнице под охраной.
В прошлом году Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой уехал из России в Киев и вскоре получил украинское гражданство. Экс-депутат объяснил свое решение политическими причинами. В Следственном комитете увидели в бегстве Вороненкова попытку скрыться от следствия. Бывший парламентарий заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
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