Убийца депутата Вороненкова мог быть участником операции в Донбассе

Киллер, который сегодня застрелил
экс-депутата Госдумы, а потом скончался на операционном столе, мог принимать участие в украинской силовой операции в Донбассе.
Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает украинский портал «Вести».
Отмечается, что, по неподтвержденной информации, у мужчины было старое пулевое ранение в живот. В качестве трофея он носил с собой пулю. Она выпала из одежды подозреваемого, когда его положили на операционный стол.
Ранее сообщалось, что у киллера нашли украинский паспорт. Мужчина 1988 года рождения разыскивался днепровскими правоохранителями по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Напомним, сегодня днем бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева у отеля Premier Palace. Его охранник получил ранения, но смог подстрелить нападавшего. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и предполагаемый киллер были доставлены в больницу.
киллер, получивший тяжелые ранения, скончался. Врачи делали ему трепанацию черепа, во время операции у подозреваемого 10 раз останавливалось сердце.
обвинили в преступлении Россию. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все заявления о «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.
Отмечается, что, по неподтвержденной информации, у мужчины было старое пулевое ранение в живот. В качестве трофея он носил с собой пулю. Она выпала из одежды подозреваемого, когда его положили на операционный стол.
Ранее сообщалось, что у киллера нашли украинский паспорт. Мужчина 1988 года рождения разыскивался днепровскими правоохранителями по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Напомним, сегодня днем бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева у отеля Premier Palace. Его охранник получил ранения, но смог подстрелить нападавшего. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и предполагаемый киллер были доставлены в больницу.
киллер, получивший тяжелые ранения, скончался. Врачи делали ему трепанацию черепа, во время операции у подозреваемого 10 раз останавливалось сердце.
обвинили в преступлении Россию. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все заявления о «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.
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