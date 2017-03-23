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  • 23.03, 19:39

    Убийца депутата Вороненкова мог быть участником операции в Донбассе

    4 комментария

    Убийца депутата Вороненкова мог быть участником операции в Донбассе

    Убийца депутата Вороненкова мог быть участником операции в Донбассе

    Киллер, который сегодня застрелил экс-депутата Госдумы, а потом скончался на операционном столе, мог принимать участие в украинской силовой операции в Донбассе.

    Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает украинский портал «Вести».

    Отмечается, что, по неподтвержденной информации, у мужчины было старое пулевое ранение в живот. В качестве трофея он носил с собой пулю. Она выпала из одежды подозреваемого, когда его положили на операционный стол.

    Ранее сообщалось, что у киллера нашли украинский паспорт. Мужчина 1988 года рождения разыскивался днепровскими правоохранителями по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

    Напомним, сегодня днем бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева у отеля Premier Palace. Его охранник получил ранения, но смог подстрелить нападавшего. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и предполагаемый киллер были доставлены в больницу.

    Позднее киллер, получивший тяжелые ранения, скончался. Врачи делали ему трепанацию черепа, во время операции у подозреваемого 10 раз останавливалось сердце.

    Отметим, что изначально украинские правоохранители называли убийство Вороненкова заказным, однако позднее Пётр Порошенко и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинили в преступлении Россию. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все заявления о «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.

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