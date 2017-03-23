Убийца Вороненкова умер в больнице

Врач киевской больницы сообщил о смерти киллера, убившего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Как сообщает украинское «Общественное ТВ», информация поступила из источников в медицинских кругах. По информации телеканала, о смерти киллера рассказал главный врач больницы Демин Николай Иванович. Этот же врач в эфире телеканала NewsOne заявил, что, по подсчетам медиков, в теле убийцы Вороненкова было «наверное, пули четыре».
Смерть киллера, скончавшегося в Киевской городской клинической больнице №17, подтвердили и в генпрокуроре Украины.
Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Украины: «Убийца экс-депутата Госдумы Д. Вороненкова умер в больнице».
убит сегодня в центре Киева у отеля Premier Palace. Охранник бывшего депутата Госдумы получил ранения, но смог подстрелить нападавшего. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и предполагаемый киллер были доставлены в больницу.
Уже известно, что у нападавшего при себе был документ гражданина Украины. Мужчина 1988 года рождения разыскивался днепровскими правоохранителями за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Пётр Порошенко назвал произошедшее «актом государственного терроризма со стороны России». С антироссийскими заявлениями выступил и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он увидел причину случившегося в том, что Вороненков проходил свидетелем по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, а убийство назвал «показательной казнью».
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.
В конце прошлого года Вороненков и его жена Мария Максакова уехали в Киев и получили украинское гражданство. В России экс-депутат был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве. В СКР увидели в бегстве Вороненкова попытку скрыться от следствия.
Смерть киллера, скончавшегося в Киевской городской клинической больнице №17, подтвердили и в генпрокуроре Украины.
Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Украины: «Убийца экс-депутата Госдумы Д. Вороненкова умер в больнице».
убит сегодня в центре Киева у отеля Premier Palace. Охранник бывшего депутата Госдумы получил ранения, но смог подстрелить нападавшего. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и предполагаемый киллер были доставлены в больницу.
Уже известно, что у нападавшего при себе был документ гражданина Украины. Мужчина 1988 года рождения разыскивался днепровскими правоохранителями за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Пётр Порошенко назвал произошедшее «актом государственного терроризма со стороны России». С антироссийскими заявлениями выступил и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он увидел причину случившегося в том, что Вороненков проходил свидетелем по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, а убийство назвал «показательной казнью».
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.
В конце прошлого года Вороненков и его жена Мария Максакова уехали в Киев и получили украинское гражданство. В России экс-депутат был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве. В СКР увидели в бегстве Вороненкова попытку скрыться от следствия.
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