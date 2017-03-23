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  • 23.03, 21:10
    Расстрелянный в Киеве экс-депутат Вороненков хотел вернуться в Россию. Госдума, Киев, Украина, убийства и покушения, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Расстрелянный в Киеве экс-депутат Вороненков хотел вернуться в Россию

    4 комментария

    Расстрелянный в Киеве экс-депутат Вороненков хотел вернуться в Россию

    Расстрелянный в Киеве <nobr>экс-депутат</nobr> Вороненков хотел вернуться в Россию

      Бизнесмен Отарий Кабахидзе, признанный потерпевшим по делу Дениса Вороненкова, рассказал о звонке экс-депутата Госдумы.

      По словам предпринимателя, накануне к нему подошел молодой человек, который передал ему трубку и попросил поговорить с Вороненковым. Экс-депутат сообщил бизнесмену, что готов признать свою вину и возместить ущерб в обмен на снисхождение со стороны правоохранительных органов.

      Отарий Кабахидзе, бизнесмен: «Он мне звонил и именно предложил, что готов кого-то сдать за то, чтобы его не сажали или применили снисходительную статью».

      Также бизнесмен предположил, что на Украине, куда бежал Вороненков, могли воспользоваться его критическими высказываниями о российских властях, а потом убрать экс-депутата, чтобы раздуть громкий скандал.

      Отарий Кабахидзе, бизнесмен: «Я думаю, что воспользовались на Украине всеми этими словами и высказываниями, которые он до этого сделал, а больше ему нечего было сказать, и сделали, чтобы раздуть эту ситуацию, тот шаг, который был сегодня произведен».

      При этом Кабахидзе отметил, что телефон Вороненкова могли прослушивать украинские спецслужбы, которые решили расправиться с депутатом, когда он решил вернуться в Россию.

      Отарий Кабахидзе, бизнесмен: «Наверное, он боялся. Может быть засекли этот телефонный звонок на Украине, прослушали. Полагаю, что могли узнать, что он хочет уехать на Родину. Может, поэтому так вот и случилось».

      Сегодня днем бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева. У выхода из отеля Premier Palace к экс-депутату подошел злоумышленник и несколько раз выстрелил из пистолета ТТ. Также ранения получил охранник Вороненкова, однако он смог подстрелить нападавшего. В результате атаки Вороненков погиб, его охранник и киллер были госпитализированы.

      Позднее нападавший скончался в больнице. Личность киллера уже установлена. Это гражданин Украины 1988 года рождения, который находился в розыске по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

      Отметим, что сначала украинские правоохранители сообщили, что речь идет о заказном убийстве. Однако потом начали звучать политические заявления. Так, Пётр Порошенко и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинили в преступлении Россию. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все заявления о «пресловутом российском следе» в убийстве Вороненкова со стороны украинских властей абсурдны.

      Напомним, в конце прошлого года Вороненков вместе со своей женой, певицей и депутатом Марией Максаковой, перебрался на Украину и получил украинское гражданство. В России же его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, экс-депутат причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» в центре Москвы. В СКР уже отметили, что уголовное дело будет прекращено.

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