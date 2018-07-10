Жирков объявил о завершении выступлений за сборную России

Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков заявил журналистам о том, что больше не будет выступать за сборную России.
Как передает «Спорт-Экспресс», полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Юрий Жирков принял решение завершить выступления за национальную команду.
Юрий Жирков, футболист: «Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в „Зенит“ и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело».
Спортсмен также поблагодарил коллег и болельщиков за поддержку.
Юрий Жирков: «Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы».
Жирков выступает за сборную России с 2005 года. В 2008 году стал в ее составе бронзовым призером ЧЕ. На чемпионате мира 2018 года, проходящем в России, Жирков провел три матча, в одном из которых получил травму.
Напомним, сборная России в субботу в Сочи уступила в четвертьфинале команде Хорватии в серии пенальти. После этого о завершении выступлений за сборную объявил полузащитник Александр Самедов. А защитник Сергей Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры.
Юрий Жирков, футболист: «Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в „Зенит“ и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело».
Спортсмен также поблагодарил коллег и болельщиков за поддержку.
Юрий Жирков: «Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы».
Жирков выступает за сборную России с 2005 года. В 2008 году стал в ее составе бронзовым призером ЧЕ. На чемпионате мира 2018 года, проходящем в России, Жирков провел три матча, в одном из которых получил травму.
Напомним, сборная России в субботу в Сочи уступила в четвертьфинале команде Хорватии в серии пенальти. После этого о завершении выступлений за сборную объявил полузащитник Александр Самедов. А защитник Сергей Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры.
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