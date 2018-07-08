На встречу со сборной России в Москве пришли 24 тысячи болельщиков

Во встрече со сборной России в
фан-зоне в Москве приняли участие 24 тысячи болельщиков.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиа-службу фестиваля. Болельщики ликованием встретили игроков сборной. Они уверены, что сборная выложилась на 150% и упрекнуть ее не в чем. В свою очередь футболисты, обращаясь к болельщикам, поблагодарили их за поддержку и заявили, что счастливы, несмотря на поражение от сборной Хорватии. На ЧМ-2018 сборная России добилась лучшего результата на чемпионатах мира в новейшей истории, пробившись в ¼ финала турнира.
Первым перед собравшимися выступил главный тренер Станислав Черчесов, который поблагодарил всех, кто болел за сборную. Затем со словами благодарности к болельщикам обратились футболисты: Игорь Акинфеев, Александр Головин, Денис Черышев, Александр Самедов. По словам Артёма Дзюбы, игроки сборной жили мечтой сотворить чудо на домашнем чемпионате мира. И хотя они расстроены тем, что уступили команде Хорватии, впервые за долгое время гордятся друг другом.
Артем Дзюба: «Мы расстроены, разбиты, но безумно горды и не опускаем глаза, впервые за долгое время гордимся друг другом. Мы очень счастливы, что смогли, может, не до конца, но показать все свои лучшие качества, стать одной командой, одним целым, это дорогого стоит. На этом турнире наша команда росла и выросла в крепкую семью, дерзкую, которая никого не боялась, всех уважала и жила мечтой сотворить чудо, историю. Но футбол такая вещь, нужно это принять».
По-русски поблагодарил болельщиков защитник сборной России Марио Фернандес. К нему присоединился защитник Сергей Игнашевич, который после матча объявил о завершении карьеры. «Приятно наблюдать за вашей реакцией в Москве и в других городах. Мы рады, что испытали эти эмоции с вами», — отметил он.
А нападающий Федор Смолов добавил: «Вчера были слезы — сложно сказать, слезы поражения или счастья, но праздник удался. Я бы на вашем месте испытывал то же самое. Спасибо, что поддерживали! Я счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, как у наших граждан, нет ни у кого в мире».
В ответ на слова футболистов болельщики скандировали «Спасибо!» и« Россия!». Затем футболисты, тренеры и болельщики вместе исполнили гимн России.
Первым перед собравшимися выступил главный тренер Станислав Черчесов, который поблагодарил всех, кто болел за сборную. Затем со словами благодарности к болельщикам обратились футболисты: Игорь Акинфеев, Александр Головин, Денис Черышев, Александр Самедов. По словам Артёма Дзюбы, игроки сборной жили мечтой сотворить чудо на домашнем чемпионате мира. И хотя они расстроены тем, что уступили команде Хорватии, впервые за долгое время гордятся друг другом.
Артем Дзюба: «Мы расстроены, разбиты, но безумно горды и не опускаем глаза, впервые за долгое время гордимся друг другом. Мы очень счастливы, что смогли, может, не до конца, но показать все свои лучшие качества, стать одной командой, одним целым, это дорогого стоит. На этом турнире наша команда росла и выросла в крепкую семью, дерзкую, которая никого не боялась, всех уважала и жила мечтой сотворить чудо, историю. Но футбол такая вещь, нужно это принять».
По-русски поблагодарил болельщиков защитник сборной России Марио Фернандес. К нему присоединился защитник Сергей Игнашевич, который после матча объявил о завершении карьеры. «Приятно наблюдать за вашей реакцией в Москве и в других городах. Мы рады, что испытали эти эмоции с вами», — отметил он.
А нападающий Федор Смолов добавил: «Вчера были слезы — сложно сказать, слезы поражения или счастья, но праздник удался. Я бы на вашем месте испытывал то же самое. Спасибо, что поддерживали! Я счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, как у наших граждан, нет ни у кого в мире».
В ответ на слова футболистов болельщики скандировали «Спасибо!» и« Россия!». Затем футболисты, тренеры и болельщики вместе исполнили гимн России.
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