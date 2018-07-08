«Хотели еще повоевать»: Черчесов сравнил поражение в четвертьфинале ЧМ с дембелем

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сравнил от хорватов в матче ¼ финала домашнего чемпионата мира с дембелем, отметив, что футболисты были готовы еще «повоевать».
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу: «Не могу сказать, прыгнули ли выше головы. Мы готовились к турниру, изучили детали, Кубок конфедераций нам помог в этом. Вы сами видели, что та работа, которую команда провела, дала результат. Чувствуем себя как солдаты, призванные в армию. Сегодня мы вышли в дембель. Но хотелось бы еще послужить и повоевать. Дембель нас разочаровал. Мы бы до 15-го числа родине бы послужили».
Почетный президент ОКР Александр Жуков отметил, что российская сборная покидает турнир непобежденной, передает ТАСС.
Александр Жуков, почетный президент ОКР: «Ребята сыграли здорово, сражались за победу на пределе своих возможностей, просто в серии пенальти нам не повезло, так бывает в футболе, но наши ребята сделали больше, чем кто-либо мог от них ожидать, по сути они ушли с чемпионата непобежденными. Мы можем гордиться своей командой и этим чемпионатом мира».
Российская команда по пенальти уступила Хорватии в матче ¼ финала домашнего чемпионата мира по футболу. Отметим, что выход в четвертьфинал — пока лучший результат в истории национальной сборной на чемпионатах мира.
Почетный президент ОКР Александр Жуков отметил, что российская сборная покидает турнир непобежденной, передает ТАСС.
Александр Жуков, почетный президент ОКР: «Ребята сыграли здорово, сражались за победу на пределе своих возможностей, просто в серии пенальти нам не повезло, так бывает в футболе, но наши ребята сделали больше, чем кто-либо мог от них ожидать, по сути они ушли с чемпионата непобежденными. Мы можем гордиться своей командой и этим чемпионатом мира».
Российская команда по пенальти уступила Хорватии в матче ¼ финала домашнего чемпионата мира по футболу. Отметим, что выход в четвертьфинал — пока лучший результат в истории национальной сборной на чемпионатах мира.
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