Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная России уступила команде Хорватии в матче ¼ финала домашнего чемпионата мира по футболу.

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Хорватия

Основное время матча на сочинском стадионе «Фишт» закончилось со счетом 1:1. Первым мяч в ворота хорватской сборной на 32-й минуте отправил Денис Черышев. Уже через несколько минут нападающий Андрей Крамарич сравнял счет.



В дополнительное время Домагой Вида сумел вывести свою команду вперед. Но удержать лидерство хорватам не удалось. На 115-й минуте Марио Фернандес головой отправил мяч в ворота сборной Хорватии, вновь сравняв счет. В серии пенальти сильнее оказались хорваты. Полузащитник Лука Модрич был признан лучшим игроком матча.



Таким образом, стали известны все полуфиналисты ЧМ-2018. Сборной Хорватии предстоит встретиться с командой Англии, обыгравшей ранее шведов со счетом 2:0. Матч пройдет 11 июля в «Лужниках». Французы 10 июля сыграют со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге.



