    У Жиркова диагностировали воспаление сухожилия

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    У Жиркова диагностировали воспаление сухожилия

    У Жиркова диагностировали воспаление сухожилия

    У Жиркова диагностировали воспаление сухожилия
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Врачи подтвердили предварительный диагноз Юрия Жиркова.

    У полузащитника российской сборной выявили воспаление сухожилия мышц голени.

    В ближайшие дни футболист будет проходить лечение в расположении национальной команды. При этом в пресс-службе сборной сообщили, что точные сроки восстановления Жиркова пока назвать нельзя.

    Также сегодня по индивидуальной программе тренируется Александр Самедов.

    Напомним, Юрий Жирков не смог доиграть до конца матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании и был заменен после первого тайма. А после игры наставник российской сборной Станислав Черчесов сообщил, что Жирков, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира из-за проблем с ногой. По словам главного тренера, футболист может вернуться в строй только к финалу, если у сборной России получится туда пробиться.

    Между тем уже в эту субботу, 7 июля, сборная России сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.

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