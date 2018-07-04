ФИФА признала Жиркова «невоспетым героем» чемпионата мира

ФИФА включила Юрия Жиркова в список «невоспетых героев» 1/8 финала чемпионата мира.
В организации отметили, что полузащитник сборной России вышел на матч с испанцами с травмой и, превозмогая боль, помог команде впервые в истории завоевать путевку в четвертьфинал.
Однако доиграть встречу до конца Жирков не смог. После первого тайма полузащитник был заменен. А после встречи Станислав Черчесов сообщил, что Жирков вряд ли снова появится на поле во время ЧМ-2018, если только Россия не выйдет в финал.
Также в список «невоспетых героев» 1/8 финала ФИФА решила включить защитника сборной Уругвая Макси Перейру, полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя, помощника главного тренера сборной Франции Гая Штефана, ассистента главного тренера сборной Бразилии Клебера Шавьера, менеджера сборной Хорватии Иву Оливари, спортивного психолога сборной Швеции Даниэля Эквалля и члена тренерского штаба сборной Англии Аллана Расселла.
Напомним, сборная России победила команду Испании в минувшее воскресенье, 1 июля. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых ударов россияне оказались сильнее. Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Хорватии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Однако доиграть встречу до конца Жирков не смог. После первого тайма полузащитник был заменен. А после встречи Станислав Черчесов сообщил, что Жирков вряд ли снова появится на поле во время ЧМ-2018, если только Россия не выйдет в финал.
Также в список «невоспетых героев» 1/8 финала ФИФА решила включить защитника сборной Уругвая Макси Перейру, полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя, помощника главного тренера сборной Франции Гая Штефана, ассистента главного тренера сборной Бразилии Клебера Шавьера, менеджера сборной Хорватии Иву Оливари, спортивного психолога сборной Швеции Даниэля Эквалля и члена тренерского штаба сборной Англии Аллана Расселла.
Напомним, сборная России победила команду Испании в минувшее воскресенье, 1 июля. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых ударов россияне оказались сильнее. Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Хорватии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
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